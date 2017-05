Ligue Europa : à Lyon, c'est tout pour la finale ! Romain Rigaux - Actu Europa League, Mise en ligne: le 03/05/2017 à 11h18 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: L'Olympique Lyonnais affronte l'Ajax Amsterdam aux Pays-Bas ce mercredi (18h45) en demi-finale aller de la Ligue Europa. Décevant en championnat, l'OL affiche un visage bien plus séduisant en Coupe d'Europe. L'objectif de cette fin de saison : la finale ! Morel et Tolisso devraient débuter contre l'Ajax Opposé à l'Ajax Amsterdam en demi-finale aller de la Ligue Europa ce mercredi (18h45), à l'Amsterdam ArenA, l'Olympique Lyonnais a l'opportunité de faire mieux que sauver sa saison : disputer sa première finale européenne ! Il s'agirait d'une belle manière de faire oublier un exercice 2016-2017 décevant en championnat. Quand la C3 est passée avant la L1 Quatrième à 20 points du podium, Lyon aura payé son irrégularité dans l'Hexagone avec 13 défaites au compteur. Et les Gones sont bien conscients de ne pas avoir évolué à leur meilleur niveau en Ligue 1. «La Coupe d'Europe nous a procuré énormément d'émotions parce qu'on a mis tous les ingrédients qu'il faut pour être performants. C'est dommage de ne pas les avoir mis en Ligue 1, parce que je ne pense pas qu'on serait quatrièmes aujourd'hui» , a avoué Mathieu Valbuena. Pour Jean-Michel Aulas, il n'y a pas photo : une finale de Ligue Europa est plus forte qu'un podium en L1. «Pour moi en tout cas, c'est beaucoup plus fort. Ça n'a pas de comparaison, a assuré le président lyonnais sur les ondes de RMC. Surtout que bon, le podium est bien habité cette année. Mais sur le plan de la référence, de l'histoire, c'est quelque chose qui n'est pas comparable. C'est peut-être la raison pour laquelle, à partir du moment où on s'est accrochés à cette Europa League, on n'a peut-être pas, inconsciemment, été aussi performants dans tous les matchs de championnat.» Un accès pour la Ligue des Champions Depuis sa qualification pour les quarts de finale, l'OL n'a obtenu que deux victoires en sept matchs de championnat. Il est donc clair que Lyon a fait de la C3 sa priorité. Surtout qu'une victoire en finale, en plus du prestige, offre un billet pour la Ligue des Champions, inaccessible depuis longtemps en championnat. Reste à ne pas louper la marche face à une équipe de l'Ajax qui semble à la portée des Gones. A la portée ne veut pas dire facile. Mais les Néerlandais, 2es, sont dominés par le Feyenoord en championnat. En Ligue Europa, ils sont tombés sur des adversaires coriaces (Legia Varsovie, FC Copenhague, Schalke 04) mais d'un niveau inférieur à l'AS Rome et Besiktas, éliminés par l'OL. Mentalement, les Lyonnais sont peut-être plus prêts pour cette affiche. Reste à le traduire sur le terrain. Tolisso rétabli, Lacazette préservé Pour ce déplacement aux Pays-Bas, Bruno Genesio doit composer sans Depay, non qualifié. Touché contre Angers (2-1), Corentin Tolisso est rétabli et devrait être titulaire. Alexandre Lacazette a fait le déplacement mais ne devrait pas débuter. L'OL ne veut prendre aucun risque avec son buteur. Le coach lyonnais devrait reconduire la charnière centrale Nkoulou-Diakhaby, tandis que Christophe Jallet et Jérémy Morel sont pressentis dans les couloirs. Devant, Nabil Fekir est à nouveau attendu en pointe. Il sera sans doute accompagné par Maxwell Cornet et Mathieu Valbuena. Les équipes probables : Ajax : Onana - Tete, Sanchez, De Ligt, Riedewald - Ziyech, Schöne, Klaassen - Kluivert, Traoré, Younes. Lyon : Lopes - Jallet, Nkoulou, Diakhaby, Morel - Tousart, Gonalons - Cornet, Tolisso, Valbuena - Fekir. Quel est votre pronostic pour cette rencontre ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» …





