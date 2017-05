Real : les chiffres fous de Ronaldo en Ligue des Champions !

Le Real Madrid a fait un très grand pas vers la finale de la Ligue des Champions mardi soir en disposant facilement de l'Atletico Madrid (3-0) en demi-finale aller. Auteur d'un triplé, Cristiano Ronaldo continue de marquer l'histoire en étoffant un peu plus des statistiques impressionnantes.

Ronaldo a encore fait parler son talent en Ligue des Champions

Avant les quarts de finale, Cristiano Ronaldo (32 ans) n'avait inscrit que deux petits buts en Ligue des Champions. Un chiffre bien en dessous des standards habituels du Portugais. Mais depuis, l'attaquant du Real Madrid a remis les pendules à l'heure et en compte désormais huit de plus !

Ronaldo, roi de la Ligue des Champions

Auteur d'un doublé puis d'un triplé contre le Bayern Munich (2-1, 4-2 ap), CR7 a remis ça en claquant trois buts contre l'Atletico Madrid (3-0) mardi soir en demi-finale aller. En trois matchs, Ronaldo a donc trouvé le chemin des filets à huit reprises, en seulement 12 tentatives ! Il est le premier joueur à inscrire 8 buts à partir des quarts de finale de la C1. Avec désormais 10 buts, le Lusitanien remonte à la 2e place du classement des buteurs cette saison, à une longueur de Lionel Messi.

Avec ce nouveau triplé, Ronaldo entre encore un peu plus dans l'histoire de la Ligue des Champions. Meilleur buteur de la compétition avec un total hallucinant de 103 buts (plus 1 en tour préliminaire), il a marqué plus de buts que 113 des 135 équipes qui ont disputé la Ligue des Champions, d'après Opta ! De plus, il compte désormais 52 buts en C1 lors des matchs à élimination directe ! Personne n'a fait mieux et il devient le premier à dépasser la barre des 50 réalisations. Loin derrière, on retrouve Messi (37 buts), Thomas Müller (19 buts), Raúl (18 buts) et Andreï Shevchenko (18 buts).

Z. Zidane - «Ronaldo ? C'est un monstre»

Au Real Madrid, Ronaldo continue d'écrire sa légende. Avec 13 réalisations en demi-finale, il dépasse une autre légende de la Casa Blanca, Alfredo Di Stefano (11 buts). Hier mardi, il a atteint la barre des 400 buts inscrits sous le maillot merengue en 389 matchs toutes compétitions confondues. Des chiffres totalement fous ! Si certains en doutaient cette saison, CR7 a prouvé ces dernières semaines qu'il restait une incroyable machine à marquer.

«Ronaldo ? Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Quand il y a les matchs importants, il démontre qu'il est là, que c'est un monstre» , a lancé Zinedine Zidane au micro de Canal+ après la rencontre. «Il ne m'étonne plus. Cela fait longtemps que je joue avec lui. Statistiquement, on ne peut pas faire mieux que Cristiano» , a assuré son coéquipier Karim Benzema dans des propos rapportés par L'Equipe. Ronaldo est incroyable.

