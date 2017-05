PSG : les arbitres répondent à Al-Khelaïfi

Après la défaite du Paris Saint-Germain à Nice (1-3) dimanche, Nasser Al-Khelaïfi s'est emporté contre l'arbitrage français. Le syndicat des arbitres du football d'élite (SAFE) n'a pas tardé à réagir en dénonçant les propos du président parisien.

Al-Khelaïfi a agacé les arbitres...

«Si l'on veut améliorer le football français, améliorons l'arbitrage car ce fut un cauchemar.» Nasser Al-Khelaïfi a perdu son calme dimanche soir. Après avoir assisté à la défaite de son équipe à Nice (1-3), disant sans doute adieu au titre de champion de France, le président du Paris Saint-Germain a critiqué l'arbitrage français (lire ici). On pouvait s'en douter, cela n'a pas été très bien accueilli chez les arbitres.

Des «propos à l'emporte-pièce»

Ce lundi, le syndicat des arbitres du football d'élite (SAFE) «déplore et condamne» les déclarations du dirigeant parisien. «Comment ne pas s'interroger après de tels propos à l'emporte-pièce ? Tout en reconnaissant la faillite de son équipe, la supériorité de son adversaire et la logique sportive, le président du PSG charge l'arbitrage, le qualifiant de "cauchemar" : vieille recette éculée du contre-feu que nombre de ses homologues éminents ont éprouvée avant lui» , peut-on lire dans un communiqué.

Après la rencontre, Al-Khelaïfi avait précisé ne pas viser Ruddy Buquet, arbitre de ce Nice - PSG, en indiquant ne pas penser «aux deux cartons rouges (de Cavani et Di Maria), ni à ce match, je parle en général». Quelques instants plus tôt, il avait pourtant glissé un «Merci Monsieur pour avoir tué le match. Bravo, bravo !» à l'homme au sifflet...

Le SAFE veut apaiser les tensions

«Non, ce n'est pas "Monsieur l'arbitre qui tue le match" ; ce sont certains gestes et comportements inadmissibles, sur et autour des terrains, qui tuent le Football !» , répond le syndicat. «Le SAFE en appelle à des comportements responsables et réfléchis en cette fin de saison qui voit des tensions très fortes, sur et autour des terrains, qui dépassent les simples enjeux sportifs - en témoignent ces matchs à huis clos fermes ou avec sursis, ou délocalisés.»

Le SAFE tient à rappeler les efforts réalisés par l'arbitrage : «L'arbitrage est en évolution, comme en atteste l'apparition de la vidéo et ses expérimentations.» Avant de préciser que les arbitres «gardent leur sang-froid en toutes circonstances - les grands dirigeants de nos clubs, dont on attend exemplarité et hauteur de vue, seraient bien inspirés, surtout dans la défaite, d'en avoir autant» . Par ailleurs, le syndicat invite Al-Khelaïfi et ses homologues à son Assemblée Générale le 27 mai à Paris, «pour débattre» .

Que pensez-vous de cette réponse du SAFE ? Etes-vous d'accord avec Al-Khelaïfi ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...