Premier League : Chelsea se rapproche du titre, Tottenham enfonce Arsenal, les deux Manchester piétinent... Youcef Touaitia - Actu Angleterre, Mise en ligne: le 30/04/2017 à 19h27

Large vainqueur à Everton (3-0), Chelsea a fait un pas de plus vers le titre ce dimanche lors de la 35e journée de Premier League. Les Blues restent talonnés par Tottenham, qui a remporté le derby face à Arsenal (2-0). Respectivement accrochés par Swansea (1-1) et Middlesbrough (2-2), Manchester United et Manchester City font du surplace. Les Blues touchent le Graal du bout des doigts. Cette fois-ci, c'est officiel : le titre de champion d'Angleterre reviendra à un club londonien. A trois journées de la fin du championnat, quatre pour les cinq premières équipes du classement, Chelsea, solide leader, ne pourra uniquement être rattrapé que par Tottenham, qui reste sur les talons des hommes d'Antonio Conte. Chelsea s'en rapproche, pas de St Totteringham's Day en 2017 En déplacement à Everton, les Blues ont attendu la seconde période pour réaliser une véritable boucherie et l'emporter (3-0). D'une superbe frappe du pied gauche à 20 mètres, Pedro (66e) a mis les siens sur orbite, avant que Cahill (79e) ne double la mise sur un coup franc d'Hazard mal repoussé par Stekelenburg. Tous deux entrés en cours de jeu, Fabregas et Willian se sont occupés d'alourdir l'addition, l'Espagnol offrant un caviar au Brésilien (87e), permettant à Chelsea de prendre provisoirement sept unités d'avance sur Tottenham. Sept qui sont devenus quatre. Car les Spurs n'ont pas manqué leur rendez-vous face à Arsenal. Largement dominateurs, les protégés de Mauricio Pochettino ont logiquement battu leurs voisins londoniens (2-0) grâce à l'inévitable Alli (55e) et un penalty de Kane (58e). Solides 2es, les pensionnaires de White Hart Lane comptent désormais 11 points d'avance sur Liverpool, 3e, et tenteront d'empêcher Chelsea de remporter un 6e titre dans son histoire. Surtout, Tottenham est assuré de terminer devant les Gunners pour la première fois depuis 22 ans, empêchant les supporters des Canonniers de fêter la St Tottenringham's Day (jour où Arsenal est assuré de terminer devant Tottenham) en 2017. Les deux Manchester pataugent Malgré ce nouveau faux-pas, Arsenal, toujours 6e, qui compte un match de moins que ses concurrents, peut toujours espérer terminer dans le Big Four. Car de leur côté, Manchester United, 5e, et Manchester City, 4e, ont manqué une incroyable occasion de grimper sur le podium. Devant la modeste équipe de Swansea, 18e, les Red Devils, qui ont ouvert la marque sur un penalty de Rooney (45e), ont une nouvelle fois énormément gâté devant le but de Fabianski. Sans Pogba et Ibrahimovic, blessés, les hommes de José Mourinho ont fini par se faire surprendre sur un superbe coup franc de Sigurdsson (79e). Après leur match nul face au rival de la ville (0-0) jeudi, les Citizens ont également connu une mauvaise après-midi contre le 19e, Middlesbrough (2-2). Menés à deux reprises sur des réalisations de Negredo (38e) et Chambers (77e), les Skyblues ont réussi à recoller au score deux fois grâce à Agüero (69e) et Gabriel Jesus (85e). Insuffisant pour la bande à Pep Guardiola, qui va devoir se méfier jusqu'au bout afin d'accrocher une place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions.





