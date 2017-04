PSG : l'Atletico offre une porte de sortie à Lucas

Second couteau depuis le début de l'année 2017, Lucas ne sera pas retenu par les dirigeants du Paris Saint-Germain. Alors qu'un départ cet été semble probable, l'Atletico Madrid pourrait offrir au Brésilien une belle porte de sortie.

Lucas plaît aux Colchoneros.

Malgré ses 16 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, Lucas (24 ans) ne convainc toujours pas au Paris Saint-Germain. Plus de quatre ans après son arrivée en provenance de Sao Paulo, l'ailier ne parvient pas à progresser significativement et déçoit énormément en dépit de statistiques plus qu'honorables.

Pourtant titulaire indiscutable en début de saison, le Brésilien a vu Julian Draxler et Angel Di Maria s'installer dans le onze de départ d'Unai Emery à ses dépens en 2017.

L'Atletico se penche sur Lucas

Du coup, un départ parait de plus en plus probable pour celui qui a longtemps été considéré comme un des plus grands espoirs dans son pays. Mécontent de son temps de jeu ces dernières semaines, Lucas, énigmatique récemment sur son avenir au sein du club de la capitale, ne manque pas de prétendants.

Selon les informations de Téléfoot, qui confirme la tendance d'un mouvement dans un futur très proche, l'international auriverde, pisté par Liverpool, représenterait l'une des priorités de l'Atletico Madrid. Une porte de sortie intéressante puisque le champion d'Espagne 2014, en quête d'ailiers rapides, fait désormais partie des grosses cylindrées sur le Vieux Continent.

L'Atletico bientôt fixé

En cas de belle offre, les dirigeants parisiens ne retiendront pas leur élément, sous contrat jusqu'en juin 2019. Celui-ci devra néanmoins patienter encore quelques jours avant d'éventuellement donner une réponse aux Colchoneros. En effet, ces derniers sont toujours interdits de recrutement jusqu'en janvier 2018 par la FIFA et devront attendre la décision du TAS, qui devrait être rendue début juin. En cas de réponse favorable, le dossier Lucas pourrait rapidement se décanter.

