Transfert : Manchester United prêt à miser 95 M€ pour Bernardo Silva et Matuidi ?

Désireux de renforcer son effectif à Manchester United, José Mourinho prospecte du côté de la Ligue 1. Le Portugais pourrait faire le forcing afin d'attirer le Monégasque Bernardo Silva et le Parisien Blaise Matuidi, tous deux proches d'un départ cet été.

Bernardo Silva en route pour Manchester United ?

Manchester United veut se renforcer cet été et devrait mettre le prix pour y arriver. Alors qu'Antoine Griezmann (Atletico Madrid) et Andrea Belotti (Torino) sont les priorités pour l'attaque, le club anglais garde un oeil attentif sur les milieux de terrain de Ligue 1.

Selon le Sunday Express, les Red Devils pourraient passer à l'action pour Bernardo Silva (Monaco) et Blaise Matuidi (PSG). D'après le média britannique, l'actuel 5e de Premier League serait même prêt à dépenser 95 millions d'euros pour attirer les deux joueurs !

B. Silva a un bon de sortie

Auteur d'une saison fabuleuse, le Portugais affole les cadors du Vieux Continent, parmi lesquels le Real Madrid, le Bayern Munich, Chelsea ou encore l'Inter Milan. Mais les Red Devils, intéressés depuis de longs mois, auraient une longueur d'avance sur leurs concurrents. Sur les 95 millions d'euros que la formation anglaise pourrait dépenser pour ces deux transferts, 60 millions d'euros seraient réservés au joueur de 22 ans.

Une somme importante qui pourrait convaincre l'ASM, qui a déjà «acté» le départ de son numéro 10 d'après les récentes informations de L'Equipe. Reste à savoir si les autres prétendants du Lusitanien ne vont pas surenchérir dans les prochaines semaines afin de coiffer sur le poteau le champion d'Europe 2008.

Matuidi, c'est la bonne ?

Disposant également d'un bon de sortie, le Parisien se rapproche irrémédiablement d'un départ après six saisons de bons et loyaux et services dans la capitale française. Proche de rejoindre la Juventus Turin l'été dernier, l'international tricolore disposerait d'une occasion en or de rejoindre une grosse cylindrée européenne, qui serait donc prête à miser 35 millions d'euros pour l'attirer.

Une somme qui semble élevée pour l'élément de 30 ans, à qui il reste une année de contrat, d'autant plus que le PSG a récemment fixé son prix de départ entre 15 et 20 millions d'euros. Pas insensible à l'idée d'évoluer du côté d'Old Trafford, Matuidi pourrait cette fois-ci quitter son équipe de coeur pour de bon. Au prix annoncé, ses dirigeants ne devraient pas réfléchir très longtemps.

Manchester United doit-il miser sur Bernardo Silva et Matuidi ?