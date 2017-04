Real : un accord total avec De Gea et une grosse opération en perspective !

Déjà proche de rejoindre le Real Madrid en 2015, le gardien de Manchester United David De Gea disposerait d'un accord pour signer avec le club espagnol cet été. Déterminés à recruter l'international espagnol, les Merengue vont devoir réaliser un gros chèque...

Le Real Madrid n'attendra sûrement pas le dernier jour du mercato d'été pour boucler le transfert de David De Gea cette fois-ci. En 2015, un accord avait été trouvé entre les différentes parties pour l'arrivée du portier espagnol à Madrid, contre Keylor Navas et un chèque de 15 millions d'euros, mais le deal avait capoté en raison d'un problème administratif dans les derniers instants de la période des transferts.

Un accord contractuel avec De Gea

Si cet échec avait été particulièrement embarrassant pour ces deux grands clubs européens, le Real avait été chanceux avec la belle saison de Navas, important dans le sacre en Ligue des Champions. Cependant, cette année, le Costaricien est moins fringuant et le président madrilène Florentino Pérez a bien l'intention de tenir sa promesse morale envers De Gea en le recrutant.

Ainsi, d'après les informations du quotidien ibérique Marca ce vendredi, l'actuel 2e de la Liga a d'ores et déjà trouvé un accord contractuel pour 5 ou 6 ans avec le portier ! Emballé par la perspective de rejoindre La Maison Blanche, le joueur de 26 ans aurait même accepté une baisse de son salaire actuel chez les Red Devils, estimé à 12 millions d'euros.

Une transaction entre 70 et 75 M€ ?

Et cet effort de De Gea sera bien utile pour le Real, qui va devoir sortir le chéquier pour convaincre Manchester United. Selon une estimation de Marca, la formation britannique demande entre 70 et 75 millions d'euros pour céder son gardien. Avec le jeu des négociations et l'intérêt de MU pour des éléments comme James Rodriguez et Alvaro Morata, ce montant pourrait bien évidemment baisser.

Dans le même temps, le dernier rempart de Manchester City Joe Hart, prêté lors de cet exercice au Torino, aurait été désigné par José Mourinho comme le successeur de De Gea à United. Le nom du joueur de l'Atletico Madrid Jan Oblak a été également mentionné. En tout cas, le Real Madrid s'active déjà pour frapper fort cet été...

