Transfert : Aubameyang au PSG, cette fois c'est la bonne ?

Attaquant vedette du Borussia Dortmund depuis quatre saisons maintenant, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait relever un nouveau défi cet été. Après avoir déjà tâté le terrain ces dernières années, le Paris Saint-Germain devrait à nouveau tenter sa chance durant l'intersaison. Avec plus de réussite cette fois ?

Pierre-Emerick Aubameyang sera-t-il enfin Parisien ?

«Oui, c'est arrivé. Ça s'est vite coupé en fait. Pas parce que je n'avais pas envie de rejoindre Paris, mais parce que je pense qu'ils s'y sont mal pris. En tout cas, c'est ce que m'a dit mon père. Ça fait déjà plusieurs années que Paris s'y prend mal avec moi. Souvent, mon père coupe assez court.» En septembre dernier, Pierre-Emerick Aubameyang (27 ans) évoquait sur RMC l'intérêt du PSG à son égard lors du mercato estival 2016.

«La première fois, par exemple, on avait dit de passer par mon père pour pouvoir parler avec le club et au final, ils étaient passés par derrière en voulant parler avec le club directement. Et forcément, Dortmund a fermé la porte. Chaque fois, ça se passe un peu comme ça. Là, c'était différent. C'était par rapport aux chiffres, ce que Dortmund voulait et Paris pensait que ça allait être beaucoup moins, donc ça s'est vite arrêté» , révélait également l'attaquant gabonais en début de saison.

Un transfert estimé à 80 millions d'euros

Le Paris Saint-Germain aura peut-être plus de réussite cet été. En quête d'un nouvel attaquant pour épauler Edinson Cavani, Unai Emery a semble-t-il fait de l'actuel meilleur buteur de la Bundesliga avec 27 réalisations sa priorité pour la saison prochaine. Et à en croire France Football, le club de la capitale serait décidé à faire les choses bien cette année. Patrick Kluivert a ainsi rencontré le père, et agent, de l'ancien Stéphanois en janvier dernier à Milan pour évoquer la possibilité d'un retour en France.

Aubameyang, qui a toujours eu un faible pour Paris, n'y est pas opposé, bien au contraire. S'il rêvait plutôt du Real Madrid, le Gabonais pourrait se rabattre sur le PSG, les Merengue n'étant visiblement pas intéressés. Après quatre saisons pleines à Dortmund, le moment de relever un nouveau défi semble être venu. Reste maintenant aux dirigeants parisiens à convaincre le Borussia. Il faudra sans doute au moins 80 millions d'euros pour amener le BvB à libérer son joueur sous contrat jusqu'en 2020. Pas un problème pour le champion de France.

