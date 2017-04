Premier League : N'Golo Kanté nouveau roi d'Angleterre !

Auteur d'une superbe saison, N'Golo Kanté a été élu meilleur joueur de l'année en Premier League par ses pairs. Une belle récompense pour le milieu de terrain de Chelsea, arrivé en Angleterre il y a seulement deux ans.

Kanté s'est immédiatement imposé à Chelsea

«Cela ne me surprendrait pas qu'un jour il soit à la réception d'un centre qu'il s'est fait pour lui-même.» Cette phrase de Claudio Ranieri au sujet de N'Golo Kanté en a fait sourire plus d'un mais elle décrit assez bien l'abattage impressionnant du milieu de terrain français qui lui a permis d'être élu meilleur joueur de l'année en Premier League par ses pairs.

Kanté devance Hazard et les buteurs

Kanté a récolté plus de votes que son coéquipier Eden Hazard et ses autres concurrents, à savoir Alexis Sanchez (Arsenal), Romelu Lukaku (Everton), Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) et Harry Kane (Tottenham). Il succède à Riyad Mahrez et devient le 4e Français à remporter cette distinction après Eric Cantona (1994), David Ginola (1999) et Thierry Henry (2003, 2004). .

Si Ranieri avait profité du talent de l'international français pour décrocher le titre avec Leicester la saison dernière, c'est aujourd'hui Antonio Conte qui bénéficie de l'apport de l'ancien Caennais avec Chelsea, actuel leader de Premier League. Toujours aussi impressionnant sur les pelouses anglaises, Kanté est devenu le moteur des Blues.

Le «meilleur milieu du monde»

A Chelsea, le natif de Paris a su parfaitement s'adapter aux nouvelles consignes. «A Leicester, le plan était de rester compact et de se projeter vers l'avant sur les contre-attaques. A Chelsea, nous jouons différemment. Ici, je protège la défense à trois, je contrôle l'équilibre du jeu depuis le milieu de terrain et j'essaie de trouver les joueurs à vocation offensive» , expliquait-il il y a quelques mois.

Qualifié de «meilleur milieu du monde» actuel par Frank Lampard, Kanté ne cesse d'impressionner et il est devenu un sujet de plaisanterie avec les «Kanté Facts» relatant les exploits imaginaires du Tricolore. «La surface de la Terre est couverte d'eau à 70%, le reste est couvert par N'Golo Kanté» est notamment devenu une phrase culte sur Internet. A 26 ans, il doit désormais convaincre Didier Deschamps d'en faire un titulaire indiscutable en équipe de France.

N'Golo Kanté, le meilleur joueur de Premier League

