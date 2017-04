Nice va devoir se contenter de la 3e place - Débrief et NOTES des joueurs (TFC 1-1 OGCN)

Malgré une énorme domination lors des 45 premières minutes, l'OGC Nice a été accroché par Toulouse (1-1) lors de la 34e journée de Ligue 1. Avec ce résultat, le Gym ne devrait pas pouvoir taquiner le PSG et l'ASM.

Les Niçois et les Toulousains ont bataillé.

Nice va devoir se contenter de la 3e place, et c'est déjà bien ! Assuré mathématique de terminer sur le podium, l'OGCN a marqué le pas en étant accroché sur le terrain de Toulouse (1-1) ce dimanche pour le compte de la 34e journée de Ligue 1.

Une déception pour les Aiglons, qui ont dominé sur l'ensemble de la partie. Du coup, le Gym compte désormais 6 points de retard sur le leader Paris et 3 sur Monaco (avec deux matchs de retard). De son côté, le TFC stagne à la 12e position.

Nice domine, mais Lafont repousse tout

Auteurs d'un bon début de match, les Aiglons mettaient les Toulousains sous pression avec un Souquet omniprésent. Si les Violets retrouvaient des couleurs quelques minutes, Le Bihan ratait la première occasion du match à la suite d'une bourde de Diop. Belle sortie de Lafont sur cette action ! Dans la foulée, Seri était tout proche d'ouvrir le score mais son coup-franc heurtait le poteau du TFC !

Jean trouve la faille, Eysseric égalise !

Malgré la colère de Dupraz dans sa zone technique, Toulouse ne relevait pas la tête et Lafont multipliait les arrêts pour maintenir les siens en vie. Juste avant la pause, Eysseric était fauché dans la surface par Diop, mais l'arbitre ne bronchait pas... Une erreur. Au retour des vestiaires, les Aiglons conservaient les mêmes intentions mais étaient punis par les Toulousains avec l'ouverture du score de Jean d'un tir croisé (1-0, 56e).

Dans la foulée, Eysseric profitait d'un cafouillage dans la surface du TFC pour égaliser d'une frappe placée (1-1, 59e). Quel rythme ! Quelques minutes plus tard, Cardinale devait s'employer sur un tir puissant de Durmaz repoussé sur sa barre puis sur une volée de Jullien ! Les deux équipes se rendaient coups pour coups et Seri ratait de peu le but sur un coup-franc qui frôlait le poteau de Lafont. Malgré une fin de match tendue, le score n'évoluait pas.

La note du match : 6,5/10

Un bon match de Ligue 1. Si la première période a été à sens unique avec l'énorme domination de Nice, le spectacle a été intéressant à suivre avec plusieurs occasions. Bien plus équilibrée, la seconde période a été disputée avec une belle intensité et des buts. Plaisant.

Les buts :

- Après un centre de Moubandjé, Jean profite d'une erreur de relance de Baysse et d'un coup de billard pour ouvrir le score d'une frappe croisée qui passe entre les jambes du défenseur de Nice (1-0, 56e).

- Sur un corner, le ballon est cafouillé par les défenseurs toulousains. Eysseric se retrouve finalement en possession du ballon et égalise d'une frappe placée (1-1, 59e).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Valentin Eysseric (7/10)

Même si l'ailier du Gym a eu un certain déchet, il a apporté dans le jeu de Nice. Juste avant la pause, il a été fauché par Diop dans la surface, mais l'arbitre n'a pas bronché... Pourtant, il aurait clairement dû bénéficier d'un penalty. Ensuite, il a continué de se battre et a égalisé d'une belle frappe placée.

TOULOUSE :

Alban Lafont (7) : une belle prestation pour le gardien de Toulouse ! Auteur d'une superbe sortie devant Le Bihan après la bourde de Diop, le portier a ensuite multiplié les arrêts sur les tentatives des Niçois. A noter qu'il a été sauvé par son poteau sur un coup-franc de Seri. Finalement, il a craqué sur une frappe placée d'Eysseric en seconde période.

Kelvin Adou (5) : sur son côté droit, le latéral a livré une copie correcte. Dans son duel face à Eysseric, il a bien limité les dégâts. Offensivement, il a été très discret en étant obligé de rester bas en raison de la domination du Gym.

Issa Diop (3) : une performance catastrophique pour le défenseur central ! Auteur d'une grosse bourde en début de partie, il a été sauvé par Lafont face à Le Bihan. Par la suite, il n'a pas été plus rassurant avec notamment une faute non sifflée par l'arbitre dans la surface sur Eysseric.

Christopher Jullien (5,5) : sans être incroyable, le défenseur central a été bien plus consistant que son partenaire. Malgré quelques oublis, il a été plutôt sérieux avec de bonnes interventions et une bonne qualité dans ses relances.

François Moubandje (6) : une partie intéressante pour le latéral gauche. Malgré les assauts dans son couloir, il a bien répondu défensivement et n'a pas hésité à se projeter offensivement. Ce n'est pas un hasard si le but de Jean est venu de l'une des montées.

Alexis Blin (5) : dans le coeur du jeu, le milieu de terrain a été moyen. Dans les périodes difficiles de son équipe, il a eu le mérite de multiplier les efforts pour tenter de gêner les Niçois. Par contre, dans l'utilisation, il a été plutôt limité.

Yann Bodiger (5) : comme à son habitude, le Toulousain a été généreux et a été récompensé de ses efforts avec un impact évident à la récupération. Mais gêné par les Aiglons, il n'a pas été efficace dans le jeu avec un déchet technique énorme. Remplacé à la 45e minute par Somalia (6), qui a apporté grâce à son gros volume de jeu.

Corentin Jean (5,5) : malgré quelques accélérations intéressantes dans son couloir, le joueur prêté par l'AS Monaco a été trop timoré. Bien muselé par les défenseurs niçois, il n'a pas assez pesé sur ce match pendant longtemps... avant d'ouvrir le score d'une frappe croisée. Quel réalisme ! Remplacé à la 60e minute par Jimmy Durmaz (non noté).

Oscar Trejo (4) : bien sûr, l'Argentin a fait parler sa classe avec plusieurs gestes techniques, mais son efficacité a été faible. Dominé physiquement, il a été peu présent offensivement. Et comme il ne défend pas beaucoup, sa copie est relativement faible.

Martin Braithwaite (4,5) : le capitaine du TFC a été tonique sur ses ballons... sauf qu'il a été très peu trouvé ! Avec la domination du Gym, il n'a pas réussi à poser des problèmes aux Aiglons à l'exception d'une situation intéressante, sauvée par Souquet.

Andy Delort (3,5) : avec l'énorme domination de Nice lors de cette rencontre, le buteur a sûrement dû trouver le temps très longtemps. Peu touché par ses coéquipiers, il n'a pas existé sur ce match face à une défense niçoise solide. Remplacé à la 68e minute par Ola Toivonen (non noté).

NICE :

Yoan Cardinale (6,5) : une rencontre rageante pour le gardien de Nice. Avec la grande maîtrise des Aiglons, il n'a pas eu grand-chose à faire, à l'exception d'une bonne sortie devant Braithwaite. Serein pendant longtemps, il n'a rien pu faire sur le tir croisé de Jean. Ensuite, il a été présent sur les tentatives de Durmaz et Jullien.

Arnaud Souquet (6,5) : une belle prestation pour le latéral droit ! En début de partie, il a été omniprésent avec une énorme activité. Dans tous les bons coups offensivement, il s'est aussi signalé par un superbe retour devant Braithwaite. On comprend décidément pourquoi Favre lui fait confiance à ce poste.

Dante (6) : un match solide pour le capitaine des Aiglons. Pas vraiment obligé de forcer son talent face à la performance décevante des Toulousains, le Brésilien a été sérieux dans ses interventions et a dégagé une sérénité appréciable pour ses partenaires.

Maxime Le Marchand (6) : dans le sillage de Dante, le défenseur central n'a pas déçu. Plus présent dans le jeu que le Brésilien, il a eu un certain déchet dans ses relances. Mais tout de même, on va retenir ses très nombreuses interventions. Touché, il a été remplacé à la 45e minute par Paul Baysse (4). Une entrée assez décevante pour le défenseur central, clairement responsable sur le but de Jean.

Dalbert Henrique (5) : un match discret pour le Brésilien. Dans son couloir gauche, le latéral a été clairement un cran en-dessous par rapport à ses partenaires et n'a pas vraiment apporté offensivement. Défensivement, il n'a pas été en danger.

Vincent Koziello (5,5) : une performance propre pour le milieu de terrain du Gym. Sérieux et appliqué, il a été présent à la récupération et s'est montré à son avantage dans les premières relances. Un petit bémol ? Un manque de risque dans ses transmissions.

Jean Michaël Seri (6) : avec le danger Trejo du côté du TFC, l'Ivoirien s'est positionné plus bas au niveau du terrain. Du coup, son apport a été limité offensivement, mais son impact à la récupération a été tout de même importante. En première période, il a été tout proche de marquer mais son coup-franc a terminé sur le poteau.

Ricardo Pereira (3,5) : le Portugais n'était clairement pas dans un grand jour... Peu inspiré, le milieu a gâché plusieurs opportunités en attaque malgré quelques combinaisons intéressantes avec Souquet. Il doit mieux faire. Remplacé à la 87e minute par Mario Balotelli (non noté).

Younès Belhanda (6) : positionné dans un rôle de meneur de jeu, le Niçois a régalé avec quelques bons mouvements. Propre dans son jeu, il a été à l'initiative de plusieurs situations intéressantes pour son équipe.

Valentin Eysseric (7) : lire le commentaire ci-dessus. Remplacé à la 80e minute par Anastasios Donis (non noté).

Mickaël Le Bihan (5) : préféré à Balotelli pour cette rencontre, le buteur s'est montré à la hauteur de la confiance de son coach dans les intentions. Grâce à un gros pressing, il s'est procuré une première occasion, mais s'est raté devant Lafont. Ensuite, il a été dangereux, mais ses tentatives ont été détournées par le portier du TFC.

TOULOUSE 1-1 NICE (mi-tps: 0-0) - FRANCE - Ligue 1 / 34e journée

Stade : Stadium Municipal - Arbitre : F. Schneider



Buts : C. Jean (56e) pour TOULOUSE - V. Eysseric (59e) pour NICE

Avertissements : F. Moubandje (26e) , Y. Bodiger (45+1e) , J. Durmaz (88e) , pour TOULOUSE - V. Eysseric (37e) , J. Seri (43e) , P. Baysse (80e) , Dalbert Henrique (88e) , M. Balotelli (90+2e) , pour NICE



TOULOUSE : A. Lafont - K. Adou , I. Diop , C. Jullien , F. Moubandje - A. Blin , Y. Bodiger (Somália, 46e) - C. Jean (J. Durmaz, 61e) , Ó. Trejo , M. Braithwaite - A. Delort (O. Toivonen, 69e)



NICE : Y. Cardinale - A. Souquet , Dante , M. Le Marchand (P. Baysse, 46e) , Dalbert Henrique - V. Koziello , J. Seri - Ricardo Pereira (M. Balotelli, 88e) , Y. Belhanda , V. Eysseric (A. Donis, 81e) - M. Le Bihan



