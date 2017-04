Manchester United : terminus pour Ibrahimovic ?

Touché au genou droit face à Anderlecht (2-1 ap) jeudi en Ligue Europa, Zlatan Ibrahimovic souffre d'une très grave blessure qui pourrait l'éloigner des terrains entre 9 mois et un an. En fin de contrat, le Suédois pourrait avoir disputé son dernier match avec Manchester United.

Ibrahimovic et Manchester United, c'est terminé ?

«Je ne crois pas que ce soit des petites blessures mais je préfère attendre que tous les examens soient faits avant de parler. Je suis entraîneur, pas médecin. Mais les nouvelles ne sont pas très bonnes je crois.»

A l'issue de la victoire de Manchester United sur Anderlecht (2-1 ap) jeudi, lors du quart de finale retour de la Ligue Europa, José Mourinho avait le masque. Et pour cause, le Portugais a perdu Marcos Rojo et Zlatan Ibrahimovic (35 ans) sur blessures. Si l'Argentin, touché au genou, pourrait être absent jusqu'en septembre, le cas du Suédois semble encore plus préoccupent.

Pas de retour prévu avant 2018 ?

Sur un duel aérien anodin avec Kara Mbodj dans le temps additionnel, le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain s'est très mal réceptionné. Sorti sans la civière, l'attaquant peut craindre le pire. Selon les informations des médias britanniques, le natif de Malmö souffrirait d'une rupture des ligaments croisés antérieur et postérieur du genou droit.

Un terrible coup dur pour le Scandinave, qui s'il a souvent été gêné par des pépins musculaires au cours de son exceptionnelle carrière, n'a jamais souffert d'une aussi grave blessure. Car son indisponibilité pourrait être longue, très longue. En effet, les dernières nouvelles sont terribles pour Ibrahimovic, qui pourrait manquer entre 9 mois et un an de compétition !

Un avenir scellé ?

Si le technicien portugais perd son meilleur joueur, auteur de 28 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, cela pourrait être définitif puisue son avenir du côté d'Old Trafford pose désormais question. En fin de contrat en juin prochain, l'ancien Parisien, qui a reçu une offre de prolongation de ses dirigeants, continuera-t-il l'aventure avec les Red Devils après cet événement grave ?

Difficile de le savoir. Si le Los Angeles FC souhaite l'attirer dans ses filets, cette blessure imprévue pourrait bouleverser les plans de toutes les parties. En attendant que le verdict tombe, Ibrahimovic et son club vont devoir prendre une décision importante dans les prochains jours.

Cette blessure sonne-t-elle la fin de carrière pour Ibrahimovic ? Reviendra-t-il plus fort ? A Manchester United ou ailleurs ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.