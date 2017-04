Crystal Palace : sa colère, les Bleus, son avenir... Sakho ne lâche rien Eric Bethsy - Actu Angleterre, Mise en ligne: le 22/04/2017 à 08h51 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Suspendu en avril 2016 après un contrôle positif à un brûleur de graisse, Mamadou Sakho a été victime d'une incompréhension entre l'UEFA et l'Agence mondiale antidopage. Une terrible injustice pour l'international français, très affecté, mais qui tient à repartir de l'avant en club comme en équipe de France. Mamadou Sakho a été injustement suspendu. Dire que Mamadou Sakho (27 ans) ressent un sentiment d'injustice est un euphémisme… Contrôlé positif à un brûleur de graisse, le Français avait été suspendu en avril dernier, ce qui l'avait privé de l'Euro 2016 à domicile. Seulement voilà, le défenseur central, blanchi dès le mois de juillet, a vu l'UEFA admettre cette semaine que le produit en question n'était pas interdit. En effet, le joueur prêté par Liverpool à Crystal Palace est victime d'une erreur de communication entre l'instance européenne et l'Agence mondiale antidopage. Une nouvelle difficile à avaler. «Ils ne pourront remplacer ce qu'ils m'ont pris» «J'ai travaillé si dur pour être prêt à l'Euro, aider mon pays, porter le maillot bleu dans une compétition à domicile. Maintenant ce ne sera plus possible, a regretté l'international tricolore dans un entretien accordé au Guardian. Quoi qu'ils disent ou fassent, ils ne pourront remplacer ce qu'ils m'ont pris. Mon avocat verra la suite que ça prendra, moi je me focalise sur autre chose. J'ai appris dans la vie que tu ne dois jamais regarder en arrière, et refaire l'histoire dans ta tête. C'est du passé. Toujours se projeter vers l'avenir, vers le prochain défi. C'est la vie.» Il n'empêche que Sakho n'oubliera jamais la réaction de ses proches. «Pour moi, le moment le plus difficile a été quand j'ai vu ma mère, ma soeur, mon frère et ma femme en pleurs... Ils ne comprenaient pas la situation» , a confié l'ancien Parisien, qui a quand même suivi l'Euro 2016 de très près. «Je savais que la suspension signifierait une non-sélection, donc j'ai parlé avec Didier Deschamps et je lui ai promis que j'assisterai à leur premier match et à leur dernier, espérant ce ça soit la finale» , a-t-il raconté. Sakho à nouveau Red et Bleu ? En parlant de l'équipe de France, Sakho a profité de cet entretien pour annoncer sa volonté de disputer le Mondial 2018 avec les Bleus. Cela tombe bien, le natif de Paris retrouve son meilleur niveau à Crystal Palace. A tel point que le manager des Eagles Sam Allardyce envisage de le garder. Pendant que le coach de Liverpool Jürgen Klopp, qui l'avait poussé vers la sortie, avoue suivre ses performances. Mais pour le moment, le défenseur n'exclut rien. «Tout ce qui compte, c'est de mettre Palace en sécurité. Et nous n'en sommes pas encore là, a prévenu l'ancien chouchou d'Anfield. Si je dois de nouveau porter le maillot de Liverpool, je le ferai avec plaisir. J'ai encore trois ans de contrat là-bas. Mais si je dois rester à Palace, je le ferai volontiers aussi. Je suis heureux, je me sens bien ici. Je suis aussi quelqu'un d'ambitieux. Donc je laisserai mes agents faire cet été et nous verrons où nous en sommes.» Car Sakho est bien placé pour savoir qu'un rebondissement peut arriver à tout moment... Selon vous, Mamadou Sakho retrouvera-t-il sa place en équipe de France ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS