Ligue Europa : favori, Lyon va devoir se méfier de la jeunesse dorée de l'Ajax

Opposé à l'Ajax Amsterdam lors des demi-finales de la Ligue Europa, l'Olympique Lyonnais a une occasion en or de disputer une première finale européenne dans son histoire. Les hommes de Bruno Genesio parviendront-ils à franchir l'obstacle néerlandais ?

La joie des Lyonnais après leur qualification à Besiktas jeudi.

Décroché en Ligue 1 pour le podium, l'Olympique Lyonnais vit une saison bien étrange. Tantôt géniaux, tantôt fébriles, les Gones ont une belle occasion d'écrire une des plus belles pages de leur histoire.

Après avoir écarté l'AZ Alkmaar (4-1, 7-1), l'AS Rome (4-2, 1-2) et Besiktas (2-1, 1-2 (7-6 t.a.b.)), les hommes de Bruno Genesio ont hérité de l'Ajax Amsterdam lors des demi-finales de la Ligue Europa. Un tirage à priori abordable pour la formation rhodanienne. Mais il faudra faire attention...

Attention à la jeunesse de l'Ajax

Car si le quadruple vainqueur de la C1 n'a plus son lustre d'antan, sa jeune génération montante commence à faire du bruit. Certes, elle n'a pas l'expérience de son futur adversaire, mais il ne faudra pas sous-estimer une équipe qui est parvenue à sortir Schalke 04 (2-0, 2-3 ap) au tour précédent en arrachant sa qualification à Gelsenkirchen à dix contre onze.

Mieux encore, la victoire à l'aller sur l'équipe allemande a été marquante à bien des égards. Pourquoi ? Car les joueurs de la capitale néerlandaise avaient tous moins de 27 ans. Sept d'entre eux n'avaient même pas 21 ans ! Seuls Lasse Schöne (30 ans) et Heiko Westermann (33 ans) font figure de vétérans dans la formation de Peter Bosz, au sein de laquelle Jairo Riedewald (20 ans), Kenny Tete (21 ans) et Matthijs De Ligt (17 ans) sont déjà des internationaux reconnus.

Aux Lyonnais d'écrire leur histoire !

Surtout, Lyon va devoir se souvenir de l'histoire. En effet, le septuple champion de France a rencontré l'Ajax à quatre reprises. Bilan : deux nuls et deux défaites. Si les deux dernières confrontations ont débouché sur deux résultats de parité à l'automne 2011 (0-0, 0-0), lors de la phase de la poule de la Ligue des Champions, Grégory Coupet et les siens n'ont pas dû oublier la bande à Zlatan Ibrahimovic, qui avait remporté les deux duels au même stade de la plus prestigieuse des compétitions européennes lors de la saison 2002-2003 (1-2, 0-2).

Une autre époque, certes, mais les 3 et 11 mai prochains, les Lyonnais devront se rappeler que rien n'est acquis à une marche d'une première finale européenne. Porté par un Alexandre Lacazette - cependant touché musculairement - de plus en plus impressionnant, un Corentin Tolisso qui s'affirme match après match et un Anthony Lopes décisif aux tours précédents, le club rhodanien a les cartes en main pour rallier Solna (Suède) le 24 mai prochain et y affronter Manchester United ou le Celta Vigo en finale.

Selon vous, la voie est-elle royale pour l'OL face à l'Ajax ? N'hésitez pas à réagir et débattre dans l'espace «Publiez un commentaire» ...