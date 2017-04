Ligue des Champions : la Vieille Dame peut trembler, Monaco veut aller au bout de son rêve

Monaco a hérité de la Juventus Turin en demi-finales de la Ligue des Champions. Un tirage compliqué pour la formation princière, qui devra réaliser deux rencontres parfaites les 3 et 9 mai prochains pour disputer la finale de la compétition, 13 ans après sa défaite face à Porto (0-3).

Mbappé et ses partenaires visent la finale de la Ligue des Champions.

Valère Germain voulait éviter la Juventus Turin... Raté ! Brillamment qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions après avoir écarté le Borussia Dortmund (3-2, 3-1), le club de la Principauté a hérité de la Vieille Dame dans le dernier carré de la compétition.

Un adversaire très compliqué, probablement le plus redoutable pour l'institution princière, qui aura à coeur d'effacer la déception de la saison 2014-2015, au cours de laquelle elle avait pris la porte lors des quarts de finale (0-1, 0-0) face au champion d'Italie en titre.

Vasilyev et Giuly offensifs

A ce titre, Vadim Vasilyev n'a pas hésité à se montrer offensif à l'issue du tirage. «Ce sera une revanche. Ce n'est que du bonheur d'être à ce stade de la compétition, on va tout faire pour se qualifier. La Juventus sait défendre, mais nous nous savons marquer des buts. Notre équipe ne se fixe aucune limite, ils sont jeunes, talentueux et n'ont pas peur», a commenté le vice-président de l'ASM.

L'ancien joueur de Monaco Ludovic Giuly, finaliste en 2004, était lui aussi sur la même longueur d'onde. «On va tout donner, on est à deux matchs d'une finale, ça peut être historique pour le club. Il faut garder cette insouciance. C'est ce qui fait la marque de fabrique de l'ASM», a confié le joueur passé par le Paris Saint-Germain.

Nedved sur ses gardes

Et si les Monégasques espéraient surprendre la Juventus, cela ne sera pas le cas. Car le dirigeant et ex-joueur de la formation turinoise, Pavel Nedved, redoute son adversaire et ses jeunes pousses. «C'est du 50-50. Ils ont des joueurs très jeunes qui n'ont aucune pression. Ils peuvent jouer librement. On sera plus sous pression. La jeunesse, c'est leur force. Il faudra absolument se méfier», a lâché le Ballon d'Or 2003 au micro de beIN Sports. La Vieille Dame face à la jeune garde asémiste, un duel qui promet !

