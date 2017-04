Premier League : Chelsea et Tottenham en force, un Français présent... L'équipe type 2016-2017 !

L'Association des Footballeurs Professionnels (PFA) a dévoilé ce jeudi l'équipe type de la saison 2016-2017 de Premier League. Comme la saison passée, le Français Kanté est présent dans ce onze séduisant, où Chelsea et Tottenham sont fortement représentés.

Kanté est dans l'équipe type de la saison, pas Pogba

On sent que la fin de la saison approche. Comme toujours à cette période de l'année, les récompenses commencent à fleurir dans les différents championnats. Ce jeudi, c'est la Premier League qui dévoile son équipe type de la saison 2016-2017, choisie par l'Association des Footballeurs Professionnels (PFA).

4 joueurs de Chelsea et de Tottenham

Comme il y a un an, N'Golo Kanté fait partie de ce onze. Le milieu de terrain français a troqué le bleu de Leicester pour celui de Chelsea tout en poursuivant son incroyable travail sur les pelouses anglaises chaque week-end avec l'actuel leader de la Premier League. L'ancien Foxe retrouve trois de ses coéquipiers avec les défenseurs David Luiz et Gary Cahill, ainsi que l'ailier Eden Hazard. Une juste récompense pour les hommes d'Antonio Conte.

L'actuel dauphin des Blues, Tottenham, place aussi quatre joueurs dans ce onze avec les latéraux Kyle Walker et Danny Rose, le milieu Dele Alli et l'attaquant Harry Kane. Toujours en course pour le titre avec quatre points de retard sur Chelsea, les Spurs réalisent une saison exceptionnelle. Derrière, il ne reste donc plus que trois places à distribuer.

Les miettes pour Man Utd, Liverpool et Everton

Malgré sa belle saison, le Français Hugo Lloris est battu par David De Gea (Manchester United) au poste de gardien de but. Au poste de milieu gauche, Sadio Mané est justement récompensé au vu de ses 13 buts qui en font l'actuel meilleur buteur de Liverpool. Enfin, Romelu Lukaku (Everton), actuel meilleur buteur de la Premier League avec 24 buts, complète le duo offensif en pointe. On notera l'absence de joueurs d'Arsenal et de Manchester City.

Le onze de la saison 2016-2017 en Premier League : De Gea (Manchester United) - Walker (Tottenham), David Luiz (Chelsea), Cahill (Chelsea), Rose (Tottenham) - Mané (Liverpool), Alli (Tottenham), Kanté (Chelsea), Hazard (Chelsea) - Lukaku (Everton), Kane (Tottenham).

Que pensez-vous de ce onze ? Estimez-vous que des joueurs ne méritent pas leur place ? Qui auriez-vous mis à leur place ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...