PSG : Aurier déjà d'accord pour rejoindre Manchester United ?

Serge Aurier discute avec Manchester United en vue d'un transfert l'été prochain. Après avoir refusé une proposition de prolongation du PSG, le latéral droit aurait donné son accord à José Mourinho pour rejoindre Old Trafford.

Aurier pourrait quitter le PSG cet été

Le futur de Serge Aurier (24 ans) s'écrit-il encore du côté de Paris ? Pour le moment, le latéral droit est toujours un joueur du Paris Saint-Germain. Mais son refus de prolonger son contrat qui se termine en juin 2019 malgré une proposition de prolongation pour trois années supplémentaires en dit peut-être long sur l'état d'esprit de l'Ivoirien.

Cette saison, Aurier a été doublé par Thomas Meunier dans la hiérarchie des latéraux droit parisiens. Un recul logique en raison de prestations bien plus décevantes pendant que le Belge marquait de précieux points en faisant preuve d'une meilleure régularité. Une situation compliquée à laquelle s'ajoute une certaine lassitude suite aux critiques mal vécues après ses dérapages.

Des discussions avec Mourinho

Malgré son attachement au club de la capitale, son avenir est peut-être ailleurs puisque l'Eléphant semble avoir des envies de départ. Selon le média ivoirien Sportmania, Aurier est tenté par Manchester United. L'ancien Toulousain s'est entretenu à plusieurs reprises avec l'entraîneur mancunien José Mourinho et aurait même déjà donné son accord de principe pour rejoindre les Red Devils, d'après une source proche du dossier !

Néanmoins, Aurier n'est pas le seul décideur dans ce dossier et il faudra aussi compter avec le PSG. Et, pour le moment, les dirigeants parisiens ne sont pas vendeurs. Actuellement, Paris souhaite le conserver et n'a aucune raison de laisser penser à un possible transfert l'été prochain d'un joueur dont l'indemnité potentielle de transfert s'élève à environ 20 millions d'euros, d'après L'Equipe. Avec l'intérêt également annoncé du FC Barcelone et de Manchester City, les Parisiens ont plutôt intérêt à tenir un tel discours pour éventuellement faire grimper les enchères.

