Transfert : le PSG prépare son offre pour Alexis Sanchez et se tient à l'affût pour Özil !

Dans l'optique du prochain mercato estival, le Paris Saint-Germain compte passer à l'action sur le dossier Alexis Sanchez avec une offre de 55 millions d'euros. Le club de la capitale suit aussi avec attention la situation de Mesut Özil.

Özil et Sanchez sont dans le viseur du PSG

Désireux de se racheter après le fiasco face au FC Barcelone (4-0, 1-6) en 8es de finale de la Ligue des Champions et un dernier mercato estival décevant, le Paris Saint-Germain veut frapper fort l'été prochain. L'une des priorités, connue depuis plusieurs semaines, des dirigeants parisiens se nomme Alexis Sanchez (28 ans). Et le club de la capitale compte passer à l'action prochainement.

Une offre de 55 M€ pour Alexis Sanchez

Sous contrat jusqu'en juin 2018, Sanchez n'a toujours pas prolongé avec Arsenal et un départ n'est pas à écarter. Le Paris SG souhaite donc profiter de la situation. Selon Yahoo Sport, le PSG va transmettre une première offre de 55 millions d'euros. Cette proposition sera-t-elle suffisante ? En tout cas, elle se rapproche des 57,7 millions d'euros réclamés par les Gunners en cas de départ.

Néanmoins, ce dossier reste compliqué puisque Sanchez aurait une préférence pour Chelsea en cas de départ, alors qu'Arsenal n'a pas encore perdu l'espoir de le prolonger en lui offrant un salaire de 18 millions d'euros par an, soit le plus élevé de la Premier League. Si le PSG souhaite devancer la concurrence, il lui faudra aussi convaincre le Chilien. Son intention de débourser une somme aussi importante pour un joueur qui ne possédera plus qu'un an de contrat est un message fort.

Un intérêt pour Özil

Dans le même temps, Paris suit aussi avec attention la situation d'un autre Gunner. Toujours d'après Yahoo Sport, l'actuel 2e de la Ligue 1 est intéressé par Mesut Özil (28 ans). Déjà dans le viseur du PSG en 2013, le meneur de jeu allemand n'aura aussi plus qu'un an de contrat l'été prochain s'il ne prolonge pas d'ici là.

Mais Arsenal ne compte pas perdre deux de ses meilleurs éléments en même temps et pourrait offrir un salaire hebdomadaire de 320 000 euros à l'ancien Madrilène pour le convaincre de prolonger en cas de départ de Sanchez. Pour le moment, Paris n'a pas encore formulé d'offre mais les dirigeants parisiens vont suivre de près l'évolution de ce dossier.

Selon vous, le PSG peut-il attirer Sanchez et/ou Özil cet été ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...