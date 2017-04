L1 : après Bastia-Lyon, les plaintes se multiplient des deux côtés !

Le match de Ligue 1 entre Bastia et Lyon a été interrompu à la mi-temps dimanche après deux agressions des «supporters» corses envers les Gones. Au lendemain de ces tristes événements, les plaintes fusent... des deux côtés.

Les événements ont dérapé à Bastia dimanche...

«Le procureur de Bastia, que j'avais fait venir, a pris nos plaintes pour coups et blessures. Les images de la seconde altercation montrent que celui qui en est à l'origine est le responsable de la sécurité qui s'était engagé à contenir les incidents. Lopes a été frappé, Gorgelin aussi, ainsi que Mateta. On a vu des stadiers frapper nos joueurs ! Nous sommes rentrés au vestiaire et il n'a plus été question de continuer à jouer.»

Dans les colonnes du quotidien L'Equipe, le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a annoncé le dépôt d'une plainte pour «coups et blessures» après les deux agressions dont ses joueurs ont été les victimes à Bastia dimanche. Ces événements, qui ont conduit à l'interruption du match de la 33e journée de Ligue 1 à la mi-temps, vont avoir de nombreuses suites juridiques.

Trois joueurs de l'OL ont également déposé plainte

Car cette plainte ne sera pas la seule enregistrée par le procureur de Bastia ! D'après les informations de la radio RMC ce lundi, trois joueurs de l'OL ont également décidé de se présenter devant la justice. Ainsi, les gardiens rhodaniens Anthony Lopes et Mathieu Gorgelin puis l'attaquant Jean-Philippe Mateta ont porté plainte contre X pour «violence en réunion dans une enceinte sportive».

Sur les images diffusées par beIN Sports dimanche, on peut clairement voir que les trois joueurs des Gones ont été effectivement visés par les «fans» du Sporting lors des échauffourées. Sûrement encore plus inquiétant, ils ont été frappés par un stadier, qui va d'ailleurs être viré par la société gérant la sécurité de l'enceinte corse, et ont également remis en cause le directeur de la sécurité du Sporting.

Agostini riposte !

En effet, c'est une discussion puis une altercation entre Lopes et Anthony Agostini qui a mis le feu aux poudres au moment de la mi-temps. Clairement pointé du doigt par Aulas, le dirigeant de Bastia a décidé de porter plainte pour «dénonciation calomnieuse». «Je confirme la plainte pour dénonciation calomnieuse. Je ne peux pas laisser passer ça», a-t-il confié à la radio RMC.

«Les images du diffuseur le montrent bien. A la mi-temps, je suis allé voir calmement Anthony Lopes pour lui demander de se calmer et de ne pas chauffer les esprits. Il a insulté quelqu'un de ma famille et a tenté de me mettre un coup de poing», a raconté Agostini, accusé par le patron de l'OL d'avoir frappé le portier portugais. Si la LFP va se saisir du dossier jeudi, la justice va également avoir du boulot avec cette affaire qui ternit encore l'image du foot français...

