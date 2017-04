OM : un mercato de folie ? Eyraud clarifie les choses

Alors que les présidents des autres clubs de Ligue 1 annoncent un Olympique de Marseille très dépensier cet été, Jacques-Henri Eyraud a vite ramené tout le monde à la raison. Le président du club phocéen n'a pas l'intention de "surpayer" des joueurs.

Eyraud a ramené tout le monde à la raison sur Twitter.

«Nous avons dépensé plus de 42 M€ sur un marché cet hiver. Dans l'histoire de l'OM, c'est plus que sur n'importe quel mercato d'été… Alors vous pensez vraiment qu'on va faire deux petites recrues cet été ? (...) Les 200 M€, ne vous inquiétez pas, je peux d'ores et déjà vous dire que je vais dépenser beaucoup plus.» Voilà ce qu'aurait lâché Jacques-Henri Eyraud récemment lors de réunions avec des présidents d'autres clubs de Ligue 1.

Une version confirmée par l'un de ceux-ci dans les colonnes de L'Equipe. «Eyraud a promis une grosse équipe à son public. Il va la faire avec des transferts de fou, des gros salaires. Il ne se prendra pas la tête, il va envoyer du bois. Quitte à surpayer, il peut avoir ses joueurs en juin» , estime un président.

«Nous allons investir ce que nous avons prévu d'investir»

De quoi mettre les supporters marseillais en ébullition. Sur Twitter, des précisions ont rapidement été demandées à Jean-Henri Eyraud. Et le président de l'OM a vite calmé le jeu. Tout en promettant quand même un sérieux investissement.

«Nous ne sommes pas là pour» surpayer des joueurs «. Si certains présidents de Ligue 1 le pensent, c'est un problème... pour eux, a ainsi fait savoir le dirigeant olympien. Nous allons investir ce que nous avons prévu d'investir. Ni plus, ni moins. (...) On démarre un projet qui doit progressivement nous mener à jouer le titre et nous qualifier pour la Ligue des Champions. Cela prendra du temps.»

L'OM devrait bien dépenser massivement cet été. Mais pas question pour Eyraud et son équipe de s'autoriser toutes les folies.

