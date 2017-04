Manchester United : Mourinho pousse un coup de gueule contre ses attaquants

Accroché par Anderlecht (1-1) jeudi, lors du quart de finale aller de la Ligue Europa, Manchester United a raté une belle occasion de plier l'affaire dès la première manche. Et pour cause, les attaquants de la formation anglaise ont une nouvelle fois fait preuve d'une inefficacité criante, au grand dam de José Mourinho.

Mourinho n'a pas apprécié le match de ses attaquants à Anderlecht.

A défaut d'être spectaculaire, Manchester United est une équipe d'une solidité incroyable cette saison. Battus seulement à deux reprises (en League Cup et FA Cup) sur leurs 35 dernières sorties toutes compétitions confondues, les Red Devils impressionnent autant par leur sérieux que par leur inefficacité ces derniers mois.

Car le champion d'Angleterre 2013, qui a tout de même inscrit 91 buts en 52 parties depuis le coup d'envoi de l'exercice, aurait pu en mettre bien plus sans l'inefficacité inouïe de ses attaquants.

Un gros gâchis à Anderlecht

Jeudi, l'histoire s'est répétée à Anderlecht (1-1). Mis sur orbite à la 36e minute par Henrikh Mkhitaryan, les Anglais ont manqué une opportunité en or de plier ce quart de finale de la Ligue Europa dès la première manche. Car les nombreuses occasions gâchées par l'Arménien, Zlatan Ibrahimovic, Marcus Rashford, Jesse Lingard ou encore Marouane Fellaïni et Paul Pobga ont laissé les Belges en vie, qui ont égalisé en fin de partie par Leander Dendoncker.

Mourinho peste contre ses attaquants

Un scénario qui a forcément rendu fou José Mourinho, très remonté contre ses éléments offensifs à l'issue d'une rencontre largement à la portée des visiteurs. «Si j'étais un défenseur de Manchester United, je serais très énervé contre mes attaquants. Ceux qui doivent tuer le match ne l'ont pas fait» , a pesté le Special One au micro de RTL Sport.

«C'est toujours le même problème, on a le contrôle du ballon, des occasions, mais on ne concrétise pas assez. Si on prend la performance des quatre attaquants, on presse, on presse et on presse encore mais on obtient peu de jus. Ce n'est certes pas la fin du monde, mais nous sommes meilleurs que ça» , a poursuivi le Lusitanien. Si Manchester United a tout de même un avantage certain avant le retour jeudi prochain, il va falloir retrouver la confiance dès ce dimanche dans le choc de la 33e journée de Premier League face à Chelsea.

