Manchester United : pourquoi Ibrahimovic n'a pas encore prolongé

Sous contrat jusqu'en juin, Zlatan Ibrahimovic fait durer le suspense concernant son avenir à Manchester United. L'attaquant suédois a notamment fixé une condition importante pour poursuivre l'aventure à Old Trafford.

Ibrahimovic réalise une belle saison à Manchester United

A 35 ans, Zlatan Ibrahimovic n'a rien perdu de son talent. Arrivé l'été dernier dans un nouveau championnat, où certains l'annonçaient trop vieux pour briller, l'attaquant suédois a su faire taire les sceptiques en inscrivant 17 buts en Premier League. Un total qui grimpe à 28 réalisations toutes compétitions confondues. Mais l'ancien Parisien va-t-il poursuivre l'aventure ?

Rapidement séduits par le talent et l'aura d'Ibrahimovic, les dirigeants de Manchester United ont souhaité prolonger assez tôt dans la saison le natif de Malmö, dont le contrat se termine en juin et qui possède une année en option. Sauf que le joueur passé par le FC Barcelone et le Milan AC laisse planer le doute sur son avenir depuis plusieurs semaines. La raison ? Ibrahimovic attend d'en savoir plus sur le futur du club mancunien.

Ibrahimovic veut retrouver la Ligue des Champions

Selon The Sun, il a fixé plusieurs conditions pour prolonger à Old Trafford. Il souhaite notamment connaître les ambitions du club mancunien pour le prochain mercato. Les Red Devils devraient avoir les moyens d'animer encore une fois le marché des transferts. Mais surtout, le Suédois attend également de savoir si MU participera ou non à la prochaine Ligue des Champions. Si ce n'est pas le cas, il pourrait aller voir ailleurs.

«Beaucoup de choses doivent être réglées. Je n'ai plus 20 ans. Il ne me reste sans doute qu'un, deux ou trois ans devant moi alors tout dépend de ce que je veux, de ce que le club veut, de la stratégie du club. J'ai dit depuis le départ que je n'étais pas venu pour perdre mon temps, je suis venu ici pour gagner» , avait-il lancé la semaine passée. Jouer les seconds rôles et disputer la Ligue Europa ne sera donc peut-être pas du goût du Scandinave, qui pourrait alors se laisser tenter par une fin de carrière aux Etats-Unis.

Une fin de saison à enjeux

Pour le conserver, Manchester United devra donc réussir une belle fin de saison. Actuellement 5e de Premier League,MU possède quatre points de retard sur la 4e place qualificative pour la C1 de Manchester City, et un match en moins. Toujours en course en Ligue Europa, les Mancuniens peuvent aussi disputer la Ligue des Champions en cas de sacre en C3. Prochain rendez-vous important, dès ce jeudi (21h05) face à Anderlecht en quart de finale aller.

