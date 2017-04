Real : Morata met la pression sur Zidane !

Doublure de Karim Benzema au Real Madrid, Alvaro Morata ne se satisfait pas de sa situation. L'attaquant espagnol n'exclut pas un départ si son temps de jeu n'augmente pas et se dit attiré par la Premier League.

Morata n'est pas satisfait de son temps de jeu au Real

Revenu au Real Madrid l'été dernier, Alvaro Morata (24 ans) pensait sans doute pouvoir se battre pour une place dans le onze de Zinedine Zidane après son passage séduisant à la Juventus Turin. Mais l'international espagnol reste dans l'ombre de Karim Benzema et n'a pas profité du manque de régularité du Français pour s'imposer.

Morata veut être titulaire

Pourtant, Morata affiche des statistiques honorables avec 16 buts en 35 matchs (15 titularisations) toutes compétitions confondues. Soit une réalisation de moins que Benzema qui a disputé 1 091 minutes de plus. Mais l'importance de l'ancien Lyonnais dans le jeu du Real et sa complicité avec Cristiano Ronaldo jouent en sa faveur.

Après avoir déjà annoncé vouloir jouer plus souvent cette saison, l'ancien Bianconero en remet une couche et réclame un statut de titulaire. «J'ai besoin d'être titulaire, a-t-il lancé dans les colonnes du Guardian. J'ai besoin de jouer plus et que quelqu'un me soutienne vraiment. Soit je décolle, soit je finis par me contenter d'une position de confort, à jouer les matchs de temps en temps. C'est difficile de jouer 10 minutes à un match, puis 20 à un autre et enfin de rejouer deux semaines plus tard.»

Morata se voit en Angleterre

Morata envoie clairement un message à Zinedine Zidane et il n'est pas difficile de deviner qu'il réclamera un départ cet été si sa situation n'évolue pas. Et, pour le moment, c'est difficile de l'imaginer. Si bien que s'il se dit «heureux à Madrid» , l'Espagnol ouvre la porte à un départ et lance un appel aux clubs anglais.

«Je suis très heureux à Madrid et le club me soutient. Mais si une offre se présente et que les dirigeants veulent me vendre, je ne fermerai pas la porte. J'ai adoré l'Italie mais si je dois partir un jour, ce sera en Premier League, j'en suis sûr» , a-t-il confié, reconnaissant au passage avoir discuté avec Antonio Conte (Chelsea) et Mauricio Pochettino (Tottenham) l'été dernier avant finalement de retrouver le Real. Un autre moyen de mettre la pression sur son entraîneur en évoquant un contact déjà établi avec le leader de la Premier League et son dauphin.

