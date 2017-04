Griezmann et l'Atletico devront se méfier - Débrief et NOTES des joueurs (Atletico 1-0 Leicester)

Sans trembler, l'Atletico Madrid a pris le dessus sur Leicester (1-0) ce mercredi, lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions. Un excellent résultat pour les Colchoneros, qui vont néanmoins devoir se méfier avant le déplacement en Angleterre prévu mardi prochain.

Griezmann a inscrit le seul but de la partie sur penalty.

L'Atletico Madrid peut remercier Antoine Griezmann. Face à une équipe de Leicester très tenace, le Français a obtenu et transformé un penalty décisif pour permettre aux Colchoneros de s'imposer (1-0) ce mercredi, lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions.

Une réalisation cruciale avant la manche retour au King Power Stadium, prévue mardi prochain, qui s'annonce très bouillante pour la formation madrilène, favorite pour rejoindre le dernier carré de la compétition une troisième fois sur les quatre dernières éditions.

Griezmann impitoyable

Dominateurs d'entrée, les Rojiblancos touchaient le poteau sur leur première occasion, signée Koke. Une grosse alerte pour les visiteurs, recroquevillés en défense et décidés à garder leur but vierge le plus longtemps possible. Butant sur un bloc adverse très bas, les partenaires de Griezmann étaient obligés de tenter leur chance sur des tirs lointains, en vain.

En confiance, les Foxes ressortaient doucement et mettaient les Espagnols sous pression. Une grosse erreur de calcul puisque sur un contre éclair, Albrighton fauchait l'international tricolore à la limite de la surface. Sanction immédiate car Griezmann ne tremblait pas pour transformer son penalty (1-0, 29e). Contraints de jouer plus haut, les champions d'Angleterre ne parvenaient pas à bousculer une formation madrilène bien plus sereine dès lors mais pas encore à l'abri.

Leicester reste en vie avant le retour

Au retour des vestiaires, les débats s'équilibraient mais les deux équipes peinaient à se procurer des occasions nettes. De plus en plus indécise, la rencontre se disputait sur un faux rythme dont souhaitait profiter Leicester, moins acculé sur la pelouse et dangereux sur les percées de Mahrez. Malheureusement pour les Britanniques, l'Algérien était bien trop seul sur son aile pour espérer bouger une telle défense.

Alors que les Matelassiers poussaient en fin de partie, la défense anglaise faisait le dos rond et préservait un score finalement pas si mauvais avant la manche retour dans six jours. Mais il faudra se montrer solide au King Power Stadium car Leicester n'a pas dit son dernier mot...

La note du match : 6/10

Un gros match de Ligue des Champions entre deux formations qui ont un style assez similaire. Des duels acharnés, de l'intensité, des occasions, la partie a été plaisante à suivre même si les Foxes ont joué les 30 premières minutes dans leur camp et auraient probablement dû mettre plus de pression sur la défense madrilène. En tout cas, la manche retour s'annonce très chaude !

Le but :

- Sur un contre éclair, Griezmann remonte tout le terrain sur le côté gauche. Au moment de s'infiltrer dans la surface, le Français est fauché par Albrighton. Sans trembler, l'international tricolore transforme son penalty en ouvrant son pied gauche, trompant Schmeichel, parti à gauche, sur sa droite.

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Antoine Griezmann (7/10)

Omniprésent sur tout le front de l'attaque, le Français a été le chef d'orchestre de son équipe, n'hésitant pas à jouer meneur de jeu le plus clair du temps. Il obtient tout seul le penalty, certes litigieux, qu'il transforme sans problème et sort son équipe d'un sacré traquenard avant la manche retour. Il a surtout prouvé qu'il était le meilleur élément de son équipe, le seul capable de faire basculer une partie compliquée pour les Colchoneros.

ATL. MADRID :

Jan Oblak (5) : le gardien slovène a vécu une soirée très tranquille. Il n'a tout simplement rien eu à faire ce soir puisque les Anglais n'ont pas cadré la moindre frappe.

Juanfran (6) : le latéral droit a été solide face à un Albrighton peu inspiré. Il s'est permis quelques percées dans son couloir mais globalement, il s'est contenté de bien défendre.

Stefan Savic (6) : rien à signaler pour le Monténégrin, qui a parfaitement contenu un Vardy trop esseulé ce soir. Il a sorti le match qu'il fallait.

Diego Godín (6) : même chose pour l'Uruguayen, qui n'a pas tremblé devant Vardy. Un match solide.

Filipe Luis (6) : peu en vue offensivement, le Brésilien a su mettre Mahrez hors d'état de nuire malgré quelques dribbles dangereux de l'Algérien. Cela risque d'être différent au retour !

Saúl (6,5) : un match plus qu'intéressant de l'international espagnol, souvent bien placé pour couper les transmissions adverses. Il s'est comporté en véritable patron.

Gabi (6) : l'expérimenté milieu de terrain a tenu son rang, n'hésitant pas à mettre les petits coups qu'il fallait pour gêner les Foxes. Attention néanmoins à son intervention limite sur Mahrez à l'heure de jeu qui aurait pu valoir un penalty.

Koke (6) : lui aussi a réalisé un match correct. L'Espagnol aurait même pu débloquer la partie dès la 4e minute sur une frappe monstrueuse qui a heurté le poteau.

Yannick Ferreira Carrasco (4,5) : le Belge a tout tenté pour fissurer un bloc adversaire très solide sans jamais réussir à faire la différence. Une partie franchement moyenne de sa part. Remplacé à la 65e minute par Angel Correa (non noté).

Fernando Torres (4,5) : le champion du monde espagnol a vécu une soirée difficile, ne réussissant pas à se créer la moindre occasion nette. Il aurait pourtant pu enfoncer les Foxes à l'heure de jeu mais sa glissade à l'entrée de la surface ne lui a pas permis de mettre Schmeichel en danger. Remplacé à la 75e minute par Thomas Partey (non noté).

Antoine Griezmann (7) : lire commentaire ci-dessus.

LEICESTER CITY :

Kasper Schmeichel (5) : un match forcément rageant pour le Danois qui n'a lui aussi rien eu à effectuer en dehors du penalty transformé par Griezmann.

Danny Simpson (5,5) : l'ancien Magpie n'a pas souvent été débordé par Carrasco mais sur sa seule absence dans son couloir, l'Atletico a obtenu un penalty. Dommage car il a livré une partie globalement solide.

Yohan Benalouane (6) : l'ancien Stéphanois, qui remplaçait le capitaine Morgan, blessé, avait fort à faire ce soir. Il faut dire qu'il a été assez intéressant dans sa faculté à contenir les attaquants adverses sans se mettre en danger. Une belle copie.

Robert Huth (5,5) : la tour de contrôle allemande a eu du mal face à la vivacité des attaquants espagnols. Il se reprend assez rapidement néanmoins et n'a pas été mauvais sans toutefois dégager de l'assurance.

Christian Fuchs (6) : un bon match défensif de sa part. L'ancien joueur de Schalke 04 s'est montré dangereux sur les nombreuses touches jouées dans le camp adverse.

Riyad Mahrez (5,5) : le Fennec a été à l'origine des actions les plus dangereuses de son équipe. Il n'est pas loin de surprendre Oblak sur une frappe tendue en seconde période et aurait pu obtenir un penalty à l'heure de jeu suite à un accrochage avec Gabi. Seul sur son aile, c'était tout de même compliqué de faire la différence sans aide.

Danny Drinkwater (4) : le playmaker anglais s'est montré particulièrement décevant, ne parvenant jamais à réaliser la passe juste ou à faire monter le bloc tout au long de la partie.

Onyinye Ndidi (6) : le milieu de terrain a fait ce qu'il a pu en tentant de gagner la batailler dans l'entrejeu. Il a été solide et bon dans les duels, permettant à son bloc de rester en place.

Marc Albrighton (4) : alors que son équipe gérait bien la rencontre, l'ancien joueur d'Aston Villa a commis une faute complètement absurde sur Griezmann qui a fait voler en éclats le plan de Leicester. Certes, l'arbitre aurait pu siffler un coup franc plutôt qu'un penalty, mais l'Anglais aurait largement pu retenir son pied sur cette action. Pour le reste, un match moyen.

Shinji Okazaki (3) : le Japonais a passé son temps à courir derrière le ballon. Un match forcément ingrat. Remplacé à la 46e minute par Andy King (5), qui a renforcé le milieu de terrain à son entrée sans parvenir à apporter offensivement.

Jamie Vardy (4,5) : la tactique était simple pour le buteur de Leicester : presser et tenter de récupérer les longs ballons que ses partenaires balançaient devant. Face à une défense aussi expérimentée, cela n'a évidemment pas marché. Mais sa débauche d'énergie incroyable est à souligner malgré tout. Remplacé à la 78e minute par Islam Slimani (non noté).

ATL. MADRID 1-0 LEICESTER CITY (mi-tps: 1-0) - LIGUE des CHAMPIONS - 1/4 de finale

Stade : Estadio Vicente Calderón - 51.423 spectateurs - Arbitre : J. Eriksson



Buts : A. Griezmann (28e, pen.) pour ATL. MADRID

Avertissements : - M. Albrighton (27e) , Y. Benalouane (49e) , R. Huth (58e) , pour LEICESTER CITY



ATL. MADRID : J. Oblak - Juanfran , S. Savic , D. Godín , Filipe Luis - Saúl , Gabi , Koke , Y. Carrasco (Á. Correa, 65e) - Fernando Torres (T. Partey, 75e) , A. Griezmann



LEICESTER CITY : K. Schmeichel - D. Simpson , Y. Benalouane , R. Huth , C. Fuchs - R. Mahrez , D. Drinkwater , W. Ndidi , M. Albrighton - S. Okazaki (A. King, 46e) - J. Vardy (I. Slimani, 77e)



Albrighton a commis l'irréparable sur Griezmann à l'entrée de la surface

La joie de Griezmann après avoir transformé son penalty (29e)

Mahrez a tout fait pour permettre aux Foxes de revenir dans la partie

De leur côté, les supporters de l'Atletico ont répondu présent pour cette partie