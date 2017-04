Monaco : Jardim bientôt dans la cour des grands ?

Critiqué à ses débuts en France pour un jeu peu spectaculaire, Leonardo Jardim jouit désormais d'un crédit énorme grâce aux excellents résultats de Monaco, leader du championnat et deux fois quart de finaliste de la Ligue des Champions en trois ans. De quoi éveiller la curiosité de plusieurs grands clubs européens.

Leonardo Jardim, un entraîneur qui a la cote.

«Un départ ? Je ne sais pas. Je suis tellement concentré sur Monaco que je ne pense pas à l'avenir. J'ai deux autres années de contrat et je me sens bien.» Interrogé en mars dernier sur son avenir, Leonardo Jardim restait très discret, ne voulant pas voir plus loin que la fin de saison très excitante de l'AS Monaco.

Car finaliste de la Coupe de la Ligue, demi-finaliste de la Coupe de France, leader de la Ligue 1 et quart de finaliste de la Ligue des Champions, pour la deuxième fois en trois ans, après avoir sorti Manchester City au tour précédent, l'entraîneur du club de la Principauté peut espérer un final en apothéose. Sur le terrain du Borussia Dortmund ce mardi soir en C1 (20h45), la prestation de l'équipe du Portugais sera encore particulièrement scrutée.

Une cote énorme du côté d'Arsenal

Car Jardim, très critiqué à ses débuts sur le Rocher pour un jeu peu spectaculaire, est aujourd'hui loué pour les résultats de sa formation et son insolente réussite offensive (2,61 buts en moyenne par match toutes compétitions confondues cette saison). Et à l'étranger, le Portugais dispose d'une cote toujours plus importante.

On savait que la Juventus Turin pensait à lui en cas de départ de Massimiliano Allegri. En Angleterre, on dit aussi qu'Arsenal pourrait en faire une priorité si Arsène Wenger venait à dire stop. «La dernière qualification face à Manchester City n'a fait que remonter sa cote à Arsenal, mais aussi en Angleterre en général, parce qu'il donne l'impression de pouvoir développer un style de jeu qui lui est propre, à la fois offensif et efficace» , confie John Cross, responsable de la rubrique football au Daily Mirror, à L'Equipe.

Problème pour les Gunners et les autres clubs intéressés, la direction monégasque, qui a toujours cru en Jardim, ne compte pas voir partir son entraîneur, lequel mène à bien le projet de l'ASM avec des résultats et des joueurs très souvent largement valorisés.

Que pensez-vous de Jardim ? Le voyez-vous diriger un grand club européen la saison prochaine ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.