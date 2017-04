Manchester United : Ibrahimovic, le rôle de Benjamin Button lui va si bien !

A 35 ans, l'attaquant Zlatan Ibrahimovic a réussi à s'imposer comme un membre indispensable de Manchester United dès son premier exercice en Premier League. Avec des statistiques hallucinantes ces dernières saisons, le Suédois a prouvé qu'il pouvait rester performant malgré le poids des années.

Zlatan Ibrahimovic brille du côté de Manchester United.

Et dire que certains le pensaient cramé depuis longtemps ! Après 4 belles saisons au Paris Saint-Germain, Zlatan Ibrahimovic avait décidé de se lancer un défi l'été dernier en rejoignant Manchester United. Et en l'espace de quelques mois, le Suédois s'est déjà imposé pour ses premiers pas dans le championnat d'Angleterre.

Z. Ibrahimovic - «je me sens comme Benjamin Button»

Dimanche, le buteur des Red Devils a encore frappé en inscrivant un but lors de la large victoire de son équipe à Sunderland (3-0). Avec cette 17e réalisation en Premier League, la 28e toutes compétitions confondues cette saison, le joueur de 35 ans a confirmé qu'il était tout simplement indispensable à Manchester United, en difficulté offensivement en son absence.

«Plus vous vieillissez, plus vous êtes expérimenté et intelligent. Donc vous ne gaspillez pas de l'énergie sur des choses inutiles. Je me sens comme Benjamin Button. Je suis né vieux et mourrai jeune», a ainsi lancé Ibra au micro de Sky Sports, en référence à la nouvelle de Francis Scott Fitzgerald où le héros rajeunit au fil de sa vie.

Des statistiques dingues !

Et dans les faits, l'ancien Parisien n'a pas tort ! En effet, avant ses 30 ans, Ibrahimovic avait marqué un total de 232 buts. Combien en a-t-il inscrit depuis qu'il est trentenaire ? 250 ! Une statistique tout simplement incroyable, qui démontre bien l'efficacité redoutable du Scandinave ces dernières années. De quoi amplement mériter le rôle de Benjamin Button si une nouvelle adaptation cinématographique voit le jour...

