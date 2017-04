Transfert : Paris, Marseille, Lyon et Monaco prêts à relancer Januzaj ?

En difficulté à Sunderland, où il est prêté cette saison par Manchester United, Adnan Januzaj reste un joueur très convoité. Désireux de se relancer, le Belge pourrait découvrir la Ligue 1 où les quatre principaux clubs garderaient un oeil très attentif sur sa situation.

Januzaj à la relance en Ligue 1 ?

Promis à un avenir radieux, Adnan Januzaj (22 ans) connaît un début de carrière très compliqué. Actuellement prêté à Sunderland, bon dernier de Premier League, le Belge ne parvient pas à confirmer les espoirs placés en lui. Une situation qui pourrait bien changer dans les prochains mois.

Quatre clubs de Ligue 1 sur Januzaj !

En effet, le joueur ciblé par l'Olympique Lyonnais l'hiver dernier, qui a finalement vu son ex-partenaire chez les Red Devils, Memphis Depay, lui être préféré par les dirigeants rhodaniens, jouit toujours d'une très belle cote. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, elle est énorme en Ligue 1 !

Selon The Times, le natif de Bruxelles plaît à quatre clubs français, et non des moindres. Outre l'OL, qui serait toujours sur les rangs, le Paris Saint-Germain, lui aussi intéressé il y a quelques mois, l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille auraient coché le nom de cet espoir qui tarde à confirmer !

Januzaj à Manchester, ça sent la fin

L'avenir du Diable Rouge, qui retrouvera Manchester en juin, s'annonce en tout cas très flou. «J'ai pris ma décision concernant Januzaj. Si je peux la révéler ? Pas à vous» , a lancé le coach de l'institution britannique, José Mourinho, vendredi.

Au regard de ses performances ternes, avec seulement un but en 24 rencontres toutes compétitions confondues chez les Black Cats, difficile de croire que Januzaj figurera dans les petits papiers du Special One lors du prochain exercice. D'où l'intérêt annoncé des équipes françaises, qui pourraient avoir la bonne idée de relancer un élément certes décevant mais qui a soif de revanche.

