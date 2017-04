Atletico : le Real va mettre la fidélité de Griezmann à rude épreuve !

Pour débaucher le très courtisé Antoine Griezmann au voisin, l'Atletico Madrid, le Real Madrid a préparé une stratégie qui prévoit de passer à l'attaque à l'été 2018 en déboursant 100 millions d'euros. Mais le buteur français accepterait-il de rejoindre le rival en réalisant ce qui serait considéré comme une trahison par les Colchoneros ?

Griezmann confronté à un choix cornélien en 2018 ?

«Chelsea, Manchester City, Barcelone et même le Real ont tapé à la porte pour savoir où ça en était, tout le monde vient pour savoir ce qui est faisable.» Jeudi, le conseiller d'Antoine Griezmann, Eric Olhats, ne s'en cachait pas : le Real Madrid fait partie des prétendants de l'attaquant de l'Atletico Madrid, voisin et rival.

Ce samedi, le quotidien L'Equipe confirme l'intérêt des Merengue et dévoile leur plan pour recruter le Français de 26 ans, non pas cet été mais un an plus tard, en 2018 ! En effet, c'est à cet horizon que toutes les planètes doivent être alignées pour rendre possible, espèrent-ils, l'arrivée du natif de Mâcon à la Maison Blanche.

2018, l'été de tous les possibles

Même si des prétendants vont sans doute tenter leur chance au cours des prochains mois, ils risquent de se heurter à l'intransigeance des Colchoneros, toujours pas certains de voir leur interdiction de recrutement levée d'ici l'été prochain. A l'inverse, un départ en 2018 permettrait à Griezmann d'honorer la promesse faite à ses dirigeants de disputer la première saison dans le nouveau stade, le Wanda Metropolitano. De plus, cette date devrait coïncider avec le probable départ de l'entraîneur des Rojiblancos, Diego Simeone, très proche du buteur, et le convaincre de prendre lui aussi son envol.

Reste toutefois un obstacle de taille. Depuis le début des années 2000, un pacte officieux de non-agression interdit normalement tout transfert entre les deux voisins madrilènes. Mais le Real aurait décidé de le faire voler en éclats et pour que la pilule soit moins dure à avaler, la Casa Blanca compterait réaliser une première entorse cet été en recrutant le jeune et moins médiatique Theo Hernandez (voir ici), brillant durant son prêt à Alaves. Avant de s'attaquer au dossier Griezmann moyennant 100 M€, le montant de sa clause libératoire, dans un peu plus d'un an...

Griezmann se réfugie derrière le pacte

Mais le Real a-t-il seulement une chance de parvenir à convaincre le 3e du dernier Ballon d'Or de réaliser ce qui s'apparenterait à une trahison ? «Madrid, c'est impossible par rapport à mon club. Je crois qu'entre eux, ils ont un pacte», répétait l'intéressé en début d'année. «Cela ne tient pas debout. Cela n'a jamais été envisagé. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans le foot mais c'est loin de tous les plans», a encore assuré Olhats ce samedi. Pour des raisons personnelles cependant, l'ancien de la Real Sociedad aimerait forcément ne pas avoir à déménager et poursuivre sa carrière dans un club plus huppé sans quitter le soleil de Madrid. En tout cas, inutile de préciser que la prestation du Français dans le derby madrilène ce samedi (16h15) sera passée à la loupe !

Imaginez-vous que Griezmann puisse rejoindre le Real ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» …