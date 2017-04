Balotelli trouve enfin la faille à l'extérieur, le Gym met la pression ! - Débrief et NOTES des joueurs (Lille 1-2 Nice)

Grâce à un doublé de Mario Balotelli, qui a marqué ses premiers buts hors de ses bases en Ligue 1, Nice a renversé Lille 2-1 vendredi à l'occasion de la 32e journée du championnat. Avec deux matchs en plus, le Gym double provisoirement le PSG et revient à un point du leader, Monaco.

Super Mario confirme son retour en forme.

Revoilà Nice ! En ouverture de la 32e journée de Ligue 1, le club azuréen a renversé Lille 2-1 à l'extérieur vendredi. Grâce à ce succès, les hommes de Lucien Favre, qui comptent deux matchs en plus, doublent provisoirement le Paris Saint-Germain à la place de dauphin et reviennent à un point du leader, l'AS Monaco !

Les matchs se suivent et se ressemblent pour les Azuréens. Comme face à Bordeaux (2-1) dimanche dernier, ils ont concédé l'ouverture du score avant de sonner la révolte, et comme face aux Girondins, ils ont fourni un beau premier acte avant de baisser pied après la pause.

Des Aiglons à réaction

Alors qu'ils montaient progressivement en puissance, les Aiglons étaient surpris sur une frappe d'Amadou qui profitait d'un corner mal dégagé et de la déviation du malheureux Pereira pour ouvrir le score (1-0, 14e). Mais le club nordiste n'avait même pas le temps de savourer son avantage que les visiteurs égalisaient ! A la conclusion d'un contre, Balotelli inscrivait enfin son premier but à l'extérieur cette saison en Ligue 1 (1-1, 17e) !

Balotelli ne s'arrête plus !

Derrière, Nice dominait, mais c'est pourtant le gardien azuréen, Cardinale, qui devait se rattraper de sa relance ratée en détournant le tir en pivot d'Eder ! En face, les Aiglons grillaient deux belles cartouches dans la surface par Balotelli qui écrasait trop sa reprise puis par Eysseric qui frappait au-dessus. Mais l'Italien se ressaisissait dans la foulée en marquant dans le but vide en reprenant un tir repoussé par Enyeama (1-2, 45e). Grâce au doublé de sa star, le Gym venait de renverser les Dogues !

Le Gym assure

Les hommes de Franck Passi se montraient plus remuants au retour des vestiaires mais Lopes manquait de couper un centre à bout portant pour quelques centimètres… Par la suite, l'OGCN abandonnait son jeu ambitieux et se contentait surtout de défendre face à des locaux peu dangereux. Dans cette fin de match moins rythmée, Cardinale faisait le boulot en détournant la frappe lointaine déviée de Xeka.

Malgré 8 changements dans le onze de départ par rapport à la défaite contre Monaco en Coupe de France (1-2), Passi attend toujours sa première victoire à domicile. Et Lille, qui possède neuf points d'avance sur la place de barragiste avec un match en plus, regarde de nouveau vers le bas...

La note du match : 5,5/10

Démarrée sur de belles bases avec l'ouverture du score lilloise au quart d'heure de jeu et la réponse niçoise au tac-au-tac, cette partie s'est globalement révélée vivante et animée, surtout avant la pause. En seconde période, Nice a cependant baissé son bloc et affiché un visage moins ambitieux sans être réellement inquiété par Lille.

Les buts :

- Dante dégage mal un corner de la tête, le ballon revient sur Amadou. Plein axe, le Dogue décoche une frappe du droit. Déviée par le pied de Pereira, sa tentative prend Cardinale à contre-pied sur sa gauche (1-0, 14e).

- Les Niçois mènent un contre rapide. Côté gauche, Eysseric centre à l'opposé pour Balotelli. Libre de tout marquage dans la surface, l'Italien égalise d'une reprise qui passe sous Enyeama (1-2, 17e).

- Seri fixe la défense et lance Pereira à droite. La frappe du Portugais est repoussée au sol par Enyeama vers le second poteau où rôde Balotelli qui marque dans le but vide (1-2, 45e)

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Mario Balotelli (8/10)

Avant ce soir, le Niçois avait la particularité d'avoir inscrit ses 11 buts en Ligue 1 exclusivement à domicile, mais l'Italien a brisé la malédiction à Lille et confirmé sa bonne forme retrouvée en signant un doublé ! Disponible et intéressant dans ses déplacements, il a bien combiné et montré une belle complicité avec Eysseric qu'il sert sur un centre qui aurait pu être décisif. Seul raté du soir : sa reprise trop écrasée avant la pause. Remplacé à la 82e par Mickaël Le Bihan (non noté).

LILLE :

Vincent (4) : match frustrant pour le portier nigérian, qui n'a pas eu tant de boulot que ça à réaliser mais qui s'incline d'un rien sur les deux buts azuréens. Sur le second, il repousse ainsi le ballon vers Balotelli. Pas toujours serein dans ses interventions aériennes.

Sebastien Corchia (4,5) : il laisse Balotelli libre de tout marquage sur le second but. Dommage car il n'a pas trop souffert défensivement, tout en essayant d'apporter dans la construction du jeu.

Ibrahim Amadou (5,5) : repositionné en défense centrale, le milieu de terrain de formation a ouvert le score. Défensivement, il a globalement bien écarté le danger, surtout en début de match.

J. Alonso (4) : malgré quelques bonnes interceptions, la recrue nordiste n'est pas parvenue à contenir Balotelli ce soir, et il laisse notamment filer l'Italien sur le premier but.

Franck Béria (3,5) : impliqué sur les deux buts encaissés, le latéral gauche est en retard sur le premier puis il se fait fixer sur le second.

Xeka (4,5) : du bon et du moins bon, avec plusieurs récupérations mais aussi des adversaires qui l'ont chahuté. Il a eu le mérite de tenter une frappe dangereuse en fin de partie.

Rio Mavuba (4) : match compliqué pour le capitaine nordiste qui a eu du mal à bloquer l'entrejeu azuréen. Remplacé à la 75e par Yves Bissouma (non noté).

Rony Lopes (6) : partie intéressante du Portugais, qui s'est montré le plus disponible et remuant parmi les joueurs offensifs nordistes tout en ne ménageant pas sa peine dans le repli défensif. Mais il loupe une belle occasion à bout portant après la pause. Remplacé à la 61e par Anwar El Ghazi (non noté).

Yassine Benzia (4) : peu en vue, l'Algérien a multiplié les mauvais choix ce soir. Remplacé à la 70e par Ricardo Kishna (non noté).

Nicolas De Préville (4) : comme Benzia, l'ancien Rémois s'est montré particulièrement discret excepté son centre pour Lopes après la pause. Beaucoup de déchet.

Éder (3) : le Portugais aussi a eu du mal à exister. Il y a bien cette action où il parvient à gêner la relance de Cardinale mais le gardien niçois détourne ensuite sa frappe. On est en droit d'attendre plus de poids de sa part…

NICE :

Yoan Cardinale (6) : pris à contre-pied par la déviation de Pereira sur l'ouverture du score, le portier azuréen n'a pas eu grand-chose à faire. Il effectue un bel arrêt sur une frappe dans la surface d'Eder mais c'est lui qui s'était mis en difficulté en assurant mal sa relance. Impeccable en fin de match sur la frappe déviée de Xeka.

Arnaud Souquet (6) : face à son club formateur, le latéral droit a livré une partie intéressante. Il a dédoublé et montré beaucoup d'activité dans l'entrejeu.

Dante (4,5) : retour dans le Nord mitigé pour le Brésilien. Ses deux dégagements aériens ratés entraînent l'ouverture du score. Parfois fébrile, il est averti au retour des vestiaires. Mais il a toujours cette qualité de relance.

Maxime Le Marchand (7) : belle prestation du défenseur central azuréen, qui a multiplié les bons jaillissements et les interventions qui ont soulagé son équipe.

Dalbert Henrique (6) : le jeu a penché côté gauche et le Brésilien n'y est pas étranger. Très disponible, il a régulièrement pris le couloir et effectué plusieurs centres.

Vincent Koziello (6) : une nouvelle fois titulaire en raison des absences, le milieu de terrain a rendu une copie intéressante et fait transiter beaucoup de ballons vers l'avant, notamment sur le second but. Remplacé à la 86e par Rémi Walter (non noté).

Jean Michaël Seri (7) : avec 97 ballons joués, l'Ivoirien a affiché le volume de jeu qu'on lui connaît. C'est lui qui fixe et fait la différence sur le second but. Appliqué à la récupération.

Ricardo (6) : malheureux en déviant le tir d'Amadou sur le but lillois, le Portugais a livré une partie intéressante sur l'aile droite avec plusieurs centres dangereux. Il est également parvenu à apporter le danger comme sur cette tête passée de peu à côté et cette frappe qui aboutit au second but niçois.

Younès Belhanda (5,5) : pas en réussite en première période, le Marocain a confirmé son coup de mou des dernières semaines. Malgré tout, le milieu offensif est monté en puissance et ses passes ont davantage créé des décalages après la pause.

Valentin Eysseric (6,5) : encore un bon match pour l'ancien Stéphanois qui a orienté le jeu niçois. Il a bien combiné et notamment délivré la passe décisive sur l'égalisation de Balotelli. Plus discret après la pause cependant. Remplacé à la 90e par Malang Sarr (non noté).

Mario Balotelli (8) : lire le commentaire ci-dessus.

LILLE 1-2 NICE (mi-tps: 1-2) - FRANCE - Ligue 1 / 32e journée

Stade : Stade Pierre-Mauroy - 32.107 spectateurs - Arbitre : A. Delerue



Buts : I. Amadou (14e) pour LILLE - M. Balotelli (17e) M. Balotelli (44e) pour NICE

Avertissements : R. Mavuba (74e) , pour LILLE - Dante (61e) , pour NICE



LILLE : V. Enyeama - S. Corchia , I. Amadou , J. Alonso , F. Béria - Xeka , R. Mavuba (Y. Bissouma, 76e) - Rony Lopes (A. El Ghazi, 62e) , Y. Benzia (R. Kishna, 72e) , N. de Préville - Éder



NICE : Y. Cardinale - A. Souquet , Dante , M. Le Marchand , Dalbert Henrique - V. Koziello (R. Walter, 87e) , J. Seri - Ricardo Pereira , Y. Belhanda , V. Eysseric (M. Sarr, 90+3e) - M. Balotelli (M. Le Bihan, 83e)



La joie d'Amadou et Lille aura été de courte durée (1-0, 14e)

Le LOSC rend hommage à ses blessés Adama Soumaoro et Hamza Mendyl

Balotelli enfin buteur à l'extérieur en Ligue 1

Passeur décisif, Eysseric a encore livré une belle prestation

Xeka, Eder et Lille finissent tête basse