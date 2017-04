Transfert : le Barça, la mise au point très claire d'Isco !

Alors qu'une petite polémique sur les réseaux sociaux a relancé la rumeur d'un départ d'Isco vers le FC Barcelone, le milieu de terrain du Real Madrid a tenu à faire une mise au point sur son avenir.

L'avenir d'Isco au Real Madrid fait beaucoup parler

Depuis plusieurs jours, Isco (24 ansà est annoncé dans le viseur du FC Barcelone. Si le milieu de terrain du Real Madrid a démenti un deal pour rejoindre le club catalan en 2018, l'intérêt des Blaugrana fait toujours couler beaucoup d'encre en Espagne. Surtout lorsque le Merengue fait une petite bourde sur les réseaux sociaux.

Isco n'ira pas au Barça

Sur son compte Instagram, Isco a posté la photo d'un repas partagé avec ses amis sur laquelle on pouvait apercevoir un paquet de chips aux couleurs du Barça. Il n'en fallait pas plus à certains supporters du Real Madrid pour s'acharner sur l'international espagnol et relancer la rumeur d'un départ vers la Catalogne.

Isco a donc pris les choses en main pour calmer les rumeurs et lâcher un indice sur son avenir. «Je ne vais pas rejoindre le Barça !» , a posté l'ancien joueur de Malaga sur son compte Twitter. «Avec cette photo je voulais juste dire qu'on va les manger» , a-t-il ajouté. Si sa justification n'est pas vraiment convaincante, son annonce sur son avenir rassurera un peu les supporters madrilènes.

Zidane espère le conserver

Un peu mais pas totalement puisque son futur dans la capitale reste incertain alors que son contrat se termine en juin 2018 et que les négociations pour une prolongation sont interrompues. «Quand Isco joue, vu que c'est un joueur de talent, il est bon. Mais nous sommes 24 et tous sont importants. Je souhaite qu'il prolonge, c'est un joueur important. Il veut rester et jouer ici» , indiquait Zinedine Zidane le week-end dernier.

Si l'entraîneur du Real espère le conserver, la situation est compliquée puisque Isco n'aura plus qu'un an de contrat en juin prochain. Un départ sera sans doute inévitable s'il ne prolonge pas d'ici là car la Casa Blanca ne souhaite pas le voir partir gratuitement un an plus tard. Mais un accord semble difficile puisque le joueur réclamerait 10 millions annuels alors que ses dirigeants lui proposent de passer de 2 à 6 millions d'euros par an.

La photo d'Isco et le fameux paquet de chips

