Manchester City : l'Angleterre met Guardiola à l'épreuve comme jamais !

Très attendu au moment de sa signature l'été dernier, le coach Pep Guardiola traverse une première saison décevante avec Manchester City. Battu par Chelsea (1-2) mercredi, le Catalan accumule les records personnels négatifs et voit poindre le risque d'une saison blanche.

Une place dans le Top 4 et une demi-finale de FA Cup à jouer le 23 avril contre Arsenal. Lorsque Pep Guardiola a signé à Manchester City l'été dernier, les fans des Skyblues imaginaient sans doute que leur club caresserait d'autres objectifs à l'approche du sprint final. Pourtant, les Citizens n'ont plus que ces deux possibilités pour sauver leur saison.

Après l'élimination en 8es de finale de la Ligue des Champions face à l'AS Monaco (5-3, 1-3), les pensionnaires de l'Etihad Stadium se sont en effet inclinés contre l'intouchable leader Chelsea (1-2) mercredi en Premier League. Cette défaite a enterré leurs derniers espoirs de sacre à 7 journées du terme. 4es à 14 points des Blues, l'équipe de Guardiola traverse une saison décevante.

6 défaites, du jamais-vu !

Après avoir tout raflé avec le FC Barcelone puis au Bayern Munich, le technicien catalan éprouve des difficultés inédites outre-Manche. Pour preuve, pour la première fois de sa carrière, l'Espagnol va boucler une saison avec au moins 6 défaites en championnat ! Pour la première fois également, il manquera à l'appel en demi-finale de la Ligue des Champions. On se souvient aussi qu'après son exceptionnelle série de 10 victoires consécutives pour débuter, Guardiola avait connu un passage à vide inédit de 6 matchs sans succès à l'automne.

«Depuis qu'il est en Angleterre, il n'a pas trouvé comment faire gagner son équipe, comment la faire bien jouer. Il apprend, je pense qu'il est très surpris de ce que propose le championnat anglais», a tenté d'expliquer le consultant Christophe Dugarry au micro de SFR Sport. «On le voit s'énerver énormément après l'arbitrage, il ne comprend toujours pas les règles en Angleterre. L'arbitre siffle à l'envers ou jamais, ça le rend dingue ! C'est très dur pour lui. Pour cette année, c'est raté.»

Dugarry prédit un Guardiola «plus pragmatique»

En cause surtout, l'entêtement du coach de 46 ans à prôner un football offensif. Arc-bouté dans sa philosophie malgré une défense fébrile et qui se cherche, Guardiola a souvent aligné une équipe déséquilibrée. Ses choix tactiques ont souvent désarçonné avec par exemple le milieu Fernandinho parfois aligné dans le couloir gauche et dernièrement l'ailier Jesus Navas dans le droit… «Il s'obstine, il est toujours dans l'idéologie de vouloir toujours jouer, je pense que la saison prochaine il sera un peu plus pragmatique», a prédit Dugarry. Il le faudra car avec un nouveau mercato qui devrait notamment lui permettre de remodeler son arrière-garde et l'entrejeu, le natif de Santpedor n'aura pas le droit à l'erreur…

