Stoke : la galère interminable d'Imbula

Imbula bientôt partant de Stoke ?

En un peu moins de quatre ans, Gianelli Imbula (24 ans) a tout connu. De meilleur joueur de Ligue 2 avec Guingamp en 2013 à Stoke en 2017, en passant par deux saisons intéressantes avec l'Olympique de Marseille et six mois complètement ratés à Porto, le milieu de terrain vit un début de carrière mouvementé. Recruté pour 24 millions d'euros durant l'hiver 2015, le natif de Vilvorde en Belgique était attendu comme le messie des Potters. Raté.

Imbula s'interroge

Après six premiers mois intéressants, l'ancien Phocéen a complètement disparu des radars. N'entrant pas dans les plans de Mark Hughes, Imbula n'a disputé que 911 minutes en Premier League cette saison, dont seulement 7 depuis le début de l'année 2017. Une misère pour celui qui a été annoncé comme un futur crack, incapable de titiller des trentenaires comme Glenn Whelan ou encore Charlie Adam, largement devant lui dans la hiérarchie des milieux.

Forcément, le Français vit mal sa situation. Et un nouveau départ ne semble pas impossible. «Ce n'est pas le parcours que j'avais imaginé. Depuis mon départ de Marseille, ça ne s'est pas bien passé à cause de plusieurs choses», a confié le Français au micro de L'Equipe du soir. «Je travaille dur à l'entrainement. Mentalement, je suis prêt à tout donner pour le club. Après, on ne me donne pas les opportunités. On verra à la fin de l'année. Je ne vais pas m'éterniser dans cette situation, car elle ne me plaît pas du tout».

Imbula condamné à s'imposer à Stoke ?

Comment Imbula pourrait se sortir d'une telle galère ? On n'imagine pas un club de premier plan miser sur lui lors du prochain mercato estival. Dans l'immédiat, s'imposer à Stoke semble le choix le plus judicieux mais pour cela, celui qui a fait les beaux jours de l'EAG devra obligatoirement redoubler d'efforts et prendre conscience qu'il passe à côté d'une belle carrière. A lui de se ressaisir pour convaincre son coach de compter sur lui désormais.

