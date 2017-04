Manchester United : Mourinho scelle l'avenir de Shaw... en le chargeant (encore) ! Romain Rigaux - Actu Transferts, Mise en ligne: le 03/04/2017 à 12h38 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Luke Shaw ne portera probablement plus le maillot de Manchester United la saison prochaine. Le latéral gauche anglais n'entre clairement plus dans les plans de son entraîneur José Mourinho, pas tendre à l'égard de son joueur. Shaw joue très peu à Manchester United Promis à un très bel avenir, Luke Shaw emprunte un chemin chaotique. Transféré en juin 2014 de Southampton à Manchester United pour 33 millions d'euros, le latéral gauche anglais était considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs à son poste en Premier League après des prestations abouties avec les Saints. Mais sa carrière ne connaît pas la trajectoire espérée. 64% du temps hors du groupe cette saison Après avoir disputé 20 matchs lors de sa première saison, l'international anglais a connu un deuxième exercice cauchemardesque chez les Red Devils avec une double fracture de la jambe droite le 15 septembre 2015 lors du match de Ligue des Champions contre le PSV Eindhoven. Depuis, il n'a pas réussi à retrouver son meilleur niveau. Utilisé à 15 reprises cette saison, dont 8 fois en Premier League, Shaw n'a disputé que 1 161 minutes toutes compétitions confondues. Pire, l'ancien joueur de Southampton n'est même pas régulièrement sur le banc puisqu'il a passé 64% de son temps hors du groupe convoqué pour les matchs dans cet exercice 2016-2017. Et visiblement, José Mourinho n'est pas près de changer d'avis. Shaw est «loin derrière»... «C'est difficile pour lui d'être sur le banc» , a assuré l'entraîneur de Manchester United dans des propos rapportés par The Sun. La raison ? Un niveau et une implication insuffisants. «Je ne peux pas le comparer avec Ashley Young, Matteo Darmian et Daley Blind. Je ne peux pas comparer la façon dont il s'entraîne, sa manière de s'investir, sa concentration, son ambition. Je ne peux pas comparer. Il est loin derrière» , a-t-il lancé. Autant dire que l'avenir de Shaw, sous contrat jusqu'en juin 2018, ne s'écrit plus du côté d'Old Trafford. Au vu des propos de Mourinho, on voit mal les dirigeants mancuniens proposer une prolongation à leur latéral gauche. Et à un an de la fin de son contrat, la seule option sera de le vendre l'été prochain afin de récolter une indemnité de transfert et limiter les pertes. D'autres critiques par le passé Surtout qu'il ne s'agit pas de la première critique de Mourinho envers son joueur. Il avait déjà pointé du doigt sa prestation après une défaite à Watford (1-3) en septembre. «Sur le premier but, Amrabat est sur le côté droit et notre arrière gauche est à vingt-cinq mètres de lui au lieu de cinq. Mais même si vous êtes à vingt-cinq mètres, vous devez jaillir et aller le presser. Mais non, nous attendons. C'est une question de tactique, mais aussi de mental» , avait-il expliqué. En novembre, il jugeait aussi Shaw pas assez combatif après avoir renoncé à jouer contre Swansea (3-1), tout comme Chris Smalling. «Luke Shaw m'a dit ce matin qu'il n'était pas en condition de jouer alors nous avons dû construire une nouvelle ligne de défense. Pour la compétition, vous devez aller jusqu'aux limites. Ça fait partie de la culture pour de nombreux joueurs, mais pas eux» , avait lancé le Special One. Depuis, Shaw n'a joué que quatre matchs... Et il n'est pas certain qu'on le reverra sous le maillot mancunien d'ici la fin de la saison. Que pensez-vous des propos de Mourinho ? Pour vous, Shaw pet-il rebondir ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





