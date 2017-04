Manchester United : un journaliste, ses attaquants... Mourinho n'était pas d'humeur !

Accroché à domicile par West Bromwich Albion (0-0) samedi, Manchester United, 5e de Premier League, réalise une mauvaise opération au classement. Un résultat frustrant pour le manager José Mourinho, qui n'a pas caché sa colère après la rencontre. Ses attaquants ainsi qu'un journaliste anglais pourront le confirmer.

José Mourinho en colère après la contre-performance de MU.

Ce n'est pas un hasard si Manchester United est absent du Big Four cette saison. A l'image de leur nul contre West Bromwich Albion (0-0) samedi en Premier League, les Red Devils laissent beaucoup trop de points en route à Old Trafford.

De quoi agacer le manager José Mourinho après la rencontre. Surtout lorsqu'un journaliste anglais a osé parler d'un «match équilibré» entre les deux équipes.

La sieste du gardien de Gea...

«Vous pensez vraiment que c'était un match équilibré ? Vous pensez que c'est une question ? (...) Quand une équipe ne passe la moitié du terrain qu'une fois en 90 minutes et que l'autre a le ballon dans le camp adverse et essaie pendant 90 minutes, vous me dites que les équipes se neutralisent ? On n'a pas eu à défendre. On avait le ballon pendant tout le match. David De Gea dormait» , a lâché le Portugais pour remettre en place son interlocuteur. Dans les faits, Mourinho a raison puisque la domination des Red Devils a été énorme avec 18 tirs pour MU contre 3 pour WBA...

Mourinho cible Martial et les autres attaquants

Et forcément, cette statistique remet clairement en cause l'efficacité des attaquants de MU. Du coup, au moment de distribuer les bons et les mauvais points, Mourinho a ciblé plusieurs éléments offensifs ! «Pendant les 90 minutes, Valencia, Rojo, Bailly, Young, Fellaini et Carrick ont été réguliers. Mais pas les autres, a critiqué le technicien. (…) Rashford, Lingard, Mkhitaryan et Martial, regardez leur nombre de buts. Ibrahimovic et Mata sont ceux qui marquent le plus. Sans eux, la situation serait encore plus difficile.»

Suspendu et blessé, l'ancien Parisien et le milieu espagnol ont presque gagné des points grâce à leurs coéquipiers… En tout cas, on comprend mieux pourquoi Mourinho tient absolument à conserver l'attaquant suédois de 35 ans, toujours hésitant alors que son contrat expire à la fin de la saison.

