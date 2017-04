PSG : le retour de la rumeur Arsène Wenger

Quelques heures après le sacre du Paris Saint-Germain en Coupe de la Ligue face à l'AS Monaco (4-1), une rumeur annonce des discussions en cours entre le club de la capitale et l'entraîneur d'Arsenal Arsène Wenger. Unai Emery peut-il payer son échec retentissant en Ligue des Champions ?

Arsène Wenger, vraiment une bonne idée pour le PSG ?

Avec la démonstration du Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de la Ligue face à l'AS Monaco (4-1) samedi, l'entraîneur Unai Emery pensait sûrement gagner du répit. Critiqué après le fiasco en 8es de finale de la Ligue des Champions face au FC Barcelone (4-0, 1-6), le technicien espagnol a été tout de même soutenu publiquement par ses dirigeants.

Mais en coulisses, la réalité est-elle la même ? Car selon plusieurs médias, l'avenir d'Emery ne serait absolument pas assuré et pourrait dépendre de la fin de la saison sur la scène nationale. Et une nouvelle rumeur vient confirmer cette tendance...

Des discussions entre le PSG et Wenger !

En effet, quelques heures après le sacre du PSG en Coupe de la Ligue, Canal + a assuré que la piste menant à Arsène Wenger restait d'actualité pour le champion de France en titre ! Selon les informations du journaliste Olivier Tallaron, les dirigeants franciliens discutent depuis 15 jours avec le technicien français et veulent lui donner les pleins pouvoirs.

Une nouvelle surprenante alors que le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi a toujours soutenu Emery et l'a qualifié de «formidable coach» samedi. Wenger à Paris, c'est une rumeur qui revient régulièrement, mais c'est sûrement la première fois où elle pourrait réellement se concrétiser en raison de la situation contractuelle du Français, libre au terme de la saison. Mais est-ce vraiment crédible ?

Un choix qui serait surprenant...

Car outre le soutien public apporté à Emery ces dernières semaines, il serait étonnant de voir le club de la capitale se tourner vers l'entraîneur d'Arsenal. Désireux de remporter la Ligue des Champions, le PSG serait donc prêt à donner les pleins pouvoirs à un coach qui a été éliminé de cette compétition en 8es de finale lors des 7 dernières éditions ?

Même en Premier League, Wenger n'a plus été sacré depuis 2004 et Arsenal, actuellement 6e, semble bien parti pour sortir du Big Four cette saison. Il y a quelques années, le recrutement du manager de 67 ans aurait été un formidable coup pour Paris, mais ce n'est plus vraiment le cas désormais...

Discussions @PSG_inside - Wenger depuis 15 jours. Paris veut lui donner les pleins pouvoirs @CanalFootClub @infosportplus @canalplus — Olivier Tallaron (@OLIVETALLARON) 1 avril 2017

Que pensez-vous de la rumeur Arsène Wenger au Paris Saint-Germain ? Unai Emery doit-il être conservé ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...