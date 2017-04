Manchester United : José Mourinho donne le ton pour le mercato d'été !

Toujours aussi ambitieux à la tête de Manchester United, l'entraîneur José Mourinho souhaite renforcer son effectif lors du prochain mercato d'été. Avec la puissance financière des Red Devils, le technicien portugais a de nombreuses idées...

José Mourinho voit les choses en grand pour MU.

Paul Pogba (105 millions d'euros), Henrikh Mkhitaryan (42 millions d'euros), Eric Bailly (38 millions d'euros), Zlatan Ibrahimovic (libre)... Même sans être qualifié pour la Ligue des Champions, Manchester United avait bouclé un recrutement XXL l'été dernier au moment de l'arrivée à la tête du club de José Mourinho.

Même si cet investissement conséquent n'a pas été payant en début de saison, les Red Devils sont montés en puissance ces derniers mois et se trouvent toujours à la lutte en Premier League pour figurer dans le Top 4, tout en étant qualifiés pour les quarts de finale de l'Europa League. Pour viser plus haut, MU devra cependant encore se renforcer.

Mourinho veut un grand mercato d'été

Bien conscient des lacunes de son équipe, Mourinho a d'ores et déjà annoncé la couleur pour le prochain mercato : il faudra des arrivées importantes pour améliorer son effectif. «Je sais qu'à la fin de l'été, je n'aurais pas forcément mes premiers choix parce que c'est difficile de réussir chaque tentative. Mais je suis sûr que nous allons faire quelque chose d'intéressant qui améliorera la qualité de notre équipe», a assuré le Portugais pour Sky Sports.

«Je ne suis pas un entraîneur fou qui va dire : 'je vous donne des noms et vous me donnez ces joueurs'. Je donne des noms, des options et des seconds choix. Je donne toutes ces informations basées sur mes analyses, mes expériences et mes projections sur le futur», a-t-il raconté. Avec la puissance financière de Manchester United, le club anglais sera donc, encore une fois, l'un des grands animateurs de l'été.

Des noms ronflants... avec la C1 ?

Pour l'instant, les supporters mancuniens rêvent avec les nombreuses rumeurs. Neymar, Antoine Griezmann, James Rodriguez ou encore Jordi Alba, les joueurs annoncés dans le viseur de MU seraient de belles recrues pour la formation britannique. Pour attirer de tels talents, Manchester United serait tout de même bien inspiré de décrocher sa qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Mais même sans la C1, MU risque de faire du bruit...

Que pensez-vous des propos de José Mourinho ? Quel mercato pour Manchester United ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...