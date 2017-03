Arsenal : Sanchez taille la mentalité des Gunners... et lance un appel à un de ses prétendants !

En fin de contrat en juin 2018, Alexis Sanchez pourrait quitter Arsenal à l'issue de la saison. Lassé par l'incapacité chronique des Gunners à remporter des titres, le Chilien s'est distingué avec une sortie qui ne manquera pas de faire réagir à Londres où Chelsea peut se frotter les mains.

Alexis Sanchez et Arsenal, ça sent la fin.

L'histoire d'amour entre Arsenal et Alexis Sanchez (28 ans) pourrait prendre fin plus tôt que prévu. Embourbées dans des discussions interminables autour de la prolongation du contrat du Chilien, qui expire en juin 2018, les deux parties ont probablement atteint le point de non-retour. Et pour cause, le Sud-Américain, lassé par les ambitions très limitées de son club, n'a pas hésité à vider son sac.

Sanchez pas tendre avec Arsenal

«Je suis heureux à Londres et j'espère terminer mon contrat ici. J'espère simplement qu'Arsenal va faire les efforts pour gagner des titres» , a confié l'ancien joueur du FC Barcelone dans des propos relayés par Sky Sports. Un cri du coeur qui témoigne du désespoir de Sanchez, incapable de faire franchir un cap aux Gunners malgré son excellent bilan de 22 buts en 38 matchs toutes compétitions confondues cette saison.

Mais le Cannonier s'est montré bien plus tranchant et explicite par la suite. «J'aimerais rester dans cette ville, mais dans une équipe qui gagne des choses, qui a une mentalité de gagneuse. J'ai 28 ans, j'ai encore beaucoup d'années devant moi» , a rajouté le meilleur joueur d'Arsenal depuis le début de la saison, qui lance un appel à peine masqué à Chelsea.

Chelsea a les cartes en main

Car l'autre club de la capitale anglaise, actuellement en tête de Premier League et bien parti pour remporter le Graal, fait partie des nombreux prétendants désireux de l'attirer dans ses filets. Avec cette déclaration très claire, les Blues se positionnent désormais comme les favoris pour décrocher le gros lot alors que le Paris Saint-Germain, l'Atletico Madrid ou encore le Bayern Munich ont toujours leur mot à dire.

Pour rappel, les dirigeants d'Arsenal demandent 57,7 millions d'euros pour laisser filer leur buteur. Une somme très importante pour un joueur en fin de contrat à l'issue du prochain exercice, qui pourrait être revue à la baisse en cas d'échec définitif des négociations pour une extension de son bail. Ajouté à cela une possible non-qualification pour la prochaine Ligue des Champions et le vice-champion d'Angleterre, 6e, devra probablement «brader» Sanchez pour régler une bonne fois pour toutes un dossier interminable.

