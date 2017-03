ASSE : Veretout, Saivet, Dabo, M'Bengue... Stop ou encore ?

Si la saison n'est pas encore finie, on peut déjà dire que l'AS Saint-Etienne n'a pas eu de réussite l'été dernier en misant sur Bryan Dabo, Henri Saivet et Cheikh M'Bengue. Seront-ils encore Stéphanois la saison prochaine ? La question se pose également pour Jordan Veretout qui, lui, s'est en revanche imposé dans le Forez.

Veretout n'a pas encore décidé s'il voulait rester ou non à Saint-Etienne.

Seulement 7e de Ligue 1 après 30 journées, l'AS Saint-Etienne est pour l'heure en retard sur son objectif du début de saison, à savoir finir à l'une des 6 premières places. La faute à un recrutement estival raté. Ni Bryan Dabo, recruté 4 millions d'euros à Montpellier, ni Cheikh M'Bengue, arrivé libre en provenance de Rennes, ni Henri Saivet, prêté par Newcastle, ne sont parvenus à s'imposer dans le Forez.

Malgré tout, du côté de la direction stéphanoise, on a plutôt envie d'accorder une seconde chance à ces joueurs, comme l'a confié Bernard Caïazzo au Progrès. «Certains joueurs recrutés n'ont pas répondu à nos attentes. Ça nous est arrivé aussi par le passé lors de la première saison d'un nouveau joueur mais la saison suivante, ce joueur a explosé et est devenu un vrai renfort, rappelle ainsi le coprésident stéphanois. Il ne faut condamner personne.»

Veretout, pas dans les cordes de Saint-Etienne ?

Les exemples récents de Dimitri Payet et Pierre-Emerick Aubameyang donnent en effet raison à Caïazzo. Reste à savoir si les principaux intéressés auront envie de repartir pour un tour à Saint-Etienne après un exercice 2016-17 très compliqué. Jordan Veretout se pose lui aussi la question. Pourtant, l'ancien Nantais, prêté par Aston Villa, est vite devenu indiscutable aux yeux de Christophe Galtier.

«Saint-Etienne, c'est un bon club pour moi. Mais on verra, répond le milieu de terrain, interrogé par But Football Club. On me pose souvent la question, de plus en plus, mais il reste huit matchs. Je suis concentré sur notre fin de saison. Mon avenir, j'y penserai après. On aura les vacances pour en discuter. Rester à Sainté, je ne dis pas non, ni oui. Mais je veux juste penser au foot et on verra après la dernière journée comment ça va se passer.» Reste à savoir si un transfert définitif s'inscrira dans les possibilités financières de l'ASSE, Aston Villa ayant déboursé 10 millions d'euros pour l'arracher à Nantes au cours de l'été 2015.

