PSG : sensible à l'intérêt de la Juve, Verratti veut parler avenir avec ses dirigeants !

Alors que son avenir fait toujours autant jaser, Marco Verratti va aborder la question avec les dirigeants du Paris Saint-Germain. En conférence de presse ce dimanche, l'Italien s'est montré particulièrement réceptif à l'intérêt de la Juventus Turin…

Rester au PSG ou partir ? Verratti sème le doute !

Encore un rebondissement dans le feuilleton Marco Verratti ! Ces dernières semaines, le milieu de terrain de 24 ans s'est donné beaucoup de mal pour tenter de rassurer les supporters du Paris Saint-Germain après chaque sortie explosive de son agent, Donato Di Campli. Mais, de déclaration en déclaration, l'international italien se montre de moins en moins catégorique sur son avenir au PSG.

«Je parlerai avec le club pour faire le meilleur choix»

Après avoir affirmé samedi que «Paris a un projet important» et qu'il «pense rester la saison prochaine», Petit Hibou vient de semer un sacré doute ce dimanche. «Je parlerai avec le club (Paris) et je verrai le meilleur choix à faire pour moi», a lancé le natif de Pescara, plus indécis que jamais, en conférence de presse.

Le PSG a bien tenté de donner des garanties à son agent la semaine dernière au cours d'une réunion en promettant des renforts de choix cet été, mais le Transalpin se trouve en plein doute depuis le fiasco en Ligue des Champions (4-0, 1-6 face au FC Barcelone). Du coup, Verratti n'a pas hésité à répondre à l'intérêt des cadors qui le courtisent au pays (Juventus Turin, Inter Milan).

«La Juve ? Il n'y aurait pas de problème»

«La Serie A est un grand championnat, comme la Liga ou la Premier League. Si je dois quitter Paris, je ferai le tour des possibilités. Des équipes comme l'Inter Milan ou la Juventus Turin sont capables d'investir. On l'a vu avec Higuain. La Juve est l'une des quatre meilleures équipes du monde. Elle a beaucoup progressé . Si jamais je devais partir, il n'y aurait pas de problème (à rejoindre la Juve, ndlr). Mais aujourd'hui, je suis bien où je suis.»

Alors qu'elle avait fait une croix sur le joueur (voir ici), la Vieille Dame ne devrait pas tarder à revenir à la charge après cet appel du pied, tout comme l'Inter, le FC Barcelone ou encore le Bayern Munich. Les prochaines semaines s'annoncent donc déterminantes pour l'avenir de Verratti, sous contrat jusqu'en 2021. Et si les dirigeants parisiens ne parviennent pas à raviver la flamme chez l'Italien, l'été risque de s'avérer plus agité que prévu pour le milieu de terrain…

