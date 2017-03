Top Déclarations : Correa pète un câble, Ronaldo insulte encore Zidane, Barton s'attaque violemment au PSG... Damien Da Silva - Top Declarations, Mise en ligne: le 25/03/2017 à 09h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Au menu du Top Déclarations cette semaine, Correa pète un câble, Ronaldo insulte encore Zidane, Barton s'attaque violemment au PSG, Turan savoure le malheur des Parisiens, Mourinho dézingue la Bundesliga, Thauvin a trouvé son sosie à Paris... Découvrez les phrases choc de la semaine. Pablo Correa a dérapé après la défaite face à Lorient (2-3). Chaque samedi, Maxifoot vous propose de faire le tour des dix déclarations de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Du sérieux et du moins sérieux pour connaître le meilleur des petites phrases des acteurs du ballon rond. Découvrez le classement de toutes les déclarations qui ont fait les choux gras de la presse cette semaine. 1. Pablo Correa - «La vérité c'est qu'on a un gardien en bois ! Il ne sort pas sur un corner alors le ballon va chercher la neige. (...) La vérité c'est qu'on n'a pas le niveau, voilà ! La vérité c'est qu'on doit aller en 2ème division, c'est ça ! Il faut se le dire là comme ça, voilà ! On a une équipe moins bonne que l'année passée, c'est ça la vérité ! Voilà, c'est fini voilà. Elle est dure à accepter mais c'est ça la réalité ! (...) Et si vous pensez qu'il y a quelqu'un qui pourrait faire quelque chose, vous pouvez agir en conséquence par rapport à moi» (Vestiaire, le 18/03/2017) Après la défaite cruelle face à Lorient (2-3), le coach de Nancy a totalement explosé dans son vestiaire, dézinguant son gardien Sergey Chernik et en proposant sa démission. 2. Cristiano Ronaldo - «Pourquoi moi ? Va te faire foutre» (Match, le 18/03/2017) Agacé lors de sa sortie à la 79e minute face à l'Athletic Bilbao (2-1) en Liga, l'attaquant du Real Madrid a encore insulté son entraîneur Zinédine Zidane. Une scène qui avait déjà eu lieu en début de saison... 3. Joey Barton - «L'OM a été créé 71 ans avant le PSG, le club qui incarne l'arrogance et la domination économique de la capitale. L'OM est bien ancré dans le peuple avec quatorze millions de supporters de la Normandie à l'Afrique du Nord. Le PSG est le jouet du petit bourgeois, le produit d'un opportunisme politique et un exemple parfait de l'absence de racines si commune dans le sport moderne. Un jour viendra où l'outil marketing ne sera plus aussi rentable, l'argent ne rentrera plus et les mercenaires s'en iront» (Autobiographie, le 23/03/2017) Toujours aussi marqué par son passage à l'OM en 2012-2013, le milieu anglais s'est attaqué violemment au PSG. Le meilleur moyen pour garder une belle cote de popularité sur la Canebière. 4. Arda Turan - «Je ne suis pas désolé pour le PSG. Nous avons été ravis de faire ça à notre adversaire. Après le match aller, le PSG ne s'est pas fait de soucis. Certains joueurs faisaient des signes de victoire avec leurs mains. Que ce soit Messi, Suarez et Neymar ou une autre équipe, vous ne pouvez vous réjouir de cette façon» (Fanatik, le 22/03/2017) A l'image du Turc, les Blaugrana n'avaient pas apprécié le comportement des Parisiens après l'aller et ont donc savouré la remontada lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions. 5. Jacques Rousselot - «C'est une journée de merde ! Cela faisait longtemps que je n'avais pas piqué une telle colère dans un vestiaire. Les joueurs ont lâché en seconde période et je leur ai dit - excusez-moi pour mon langage - qu'il s'agissait d'une bande de petits cons et qu'ils devaient très vite se bouger le cul pour ne pas retourner d'où ils viennent (en Ligue 2, ndlr)» (Conférence de presse, le 18/03/2017) Battu par Noël Le Graët pour la présidence de la FFF, le président de Nancy a connu un très mauvais samedi avec la défaite de son équipe en Ligue 1 face à Lorient (2-3). 6. José Mourinho - «Prenez l'exemple du Bayern en Allemagne. Vous savez quand il commence à gagner le titre chaque année ? Quand, l'été précédent, ils achètent le meilleur joueur du Borussia Dortmund ! Götze, puis Lewandowski l'année suivante, puis Hummels l'an dernier» (France Football, le 21/03/2017) Autant dire que l'entraîneur de Manchester United n'a pas l'intention de tenter une aventure en Allemagne sur la suite de sa carrière. 7. Donato Di Campli, agent de Marco Verratti - «C'est une situation compliquée qui va au-delà du contrat qu'il a jusqu'en 2021. Lui veut gagner (la Ligue des Champions, ndlr), mais le PSG, tel qu'il est en ce moment, ne peut pas lui permettre de le faire. Il est à Paris depuis cinq ans et doit maintenant avoir le raisonnement suivant : gagner beaucoup d'argent sans gagner ou gagner et devenir un champion» (La Gazzetta dello Sport, le 22/03/2017). Habitué des déclarations chocs, le représentant du milieu de terrain du PSG s'est attiré les foudres de nombreux observateurs avec cette sortie. Le club de la capitale doit-il le recadrer ? 8. Mikael Lustig - «Il tombe toujours très facilement, tu peux à peine le toucher. Neymar est le plus grand acteur du football» (Presse espagnole, le 22/03/2017) Comme de nombreux joueurs avant lui, le défenseur du Celtic Glasgow a souligné la propension du Brésilien à se jeter au sol... Le Paris Saint-Germain s'en souvient encore. 9. Rio Mavuba - «Aurier ? Je vois qu'Emery a dit qu'il n'y avait pas de problème. Un mec pas habillé ? Non, je ne comprends pas, et j'aimerais qu'il s'exprime là-dessus. Bien évidemment, quand t'es sur le banc, c'est la première chose qu'on te dit, d'être prêt à rentrer. Ça c'est la base, mais je trouve quand même étonnant qu'Emery dise qu'il n'y a pas de souci. Limite, c'est plus choquant. Parce que l'attitude d'Aurier, déjà je ne la comprends pas trop, mais qu'Emery nous dise ça» (SFR Sport, le 18/03/2017) Le milieu de Lille se demande encore comment Unai Emery a pu prendre la défense de Serge Aurier, qui a eu besoin de 7 minutes pour entrer en jeu contre Lorient (2-1). Peut-être que le technicien du Paris Saint-Germain ne voulait simplement pas laver son linge sale en public. 10. Florian Thauvin à propos de Julian Draxler - «A l'OM, on a pas mal rigolé quand il est arrivé en France, Bafé Gomis me chambrait. C'est vrai que, de profil, il y a une ressemblance !» (L'Equipe, le 21/03/2017) Et le pire, c'est que la ressemble est vraiment réelle ! C'est sur cette déclaration que se termine le Top Déclarations de la semaine. Rendez-vous dès samedi prochain pour un nouveau numéro !





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS