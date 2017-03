Brésil : avec Tite, la Seleçao retrouve de sa grandeur Youcef Touaitia - Actu Mondial 2018, Mise en ligne: le 24/03/2017 à 17h22 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Large vainqueur en Uruguay (4-1) dans la nuit de jeudi à vendredi, le Brésil a enchaîné avec un septième succès consécutif lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Reprise par Tite en juin dernier, la Seleçao retrouve peu à peu de sa superbe et n'a pas fini d'impressionner. Tite a remis le Brésil sur le droit chemin. Si au Brésil, le football est roi, le sport le plus populaire du monde a brisé le coeur de millions de fans à travers le pays ces trois dernières années. Humiliée par l'Allemagne (1-7) en demi-finale de sa Coupe du monde en 2014, éliminée sans gloire de la Copa America 2015 et piteusement sortie dès le premier tour de cette même compétition en 2016, la Seleçao ne fait plus rêver personne. Après trois débâcles retentissantes, la Confédération brésilienne de football (CBF) a décidé de prendre le taureau par les cornes. Exit les Luiz Felipe Scolari et Dunga, c'est Tite qui a repris les rênes de la sélection en juin dernier. Avec Tite, le Brésil marche sur ses adversaires Depuis, le Brésil est absolument intenable. Avec un bilan de sept succès en autant de rencontres, mais surtout 21 buts marqués et seulement deux encaissés sous la houlette de l'homme de 55 ans, la formation quintuple championne du monde caracole en tête des éliminatoires de la zone sud-américaine avec sept unités d'avance sur son dauphin, l'Uruguay, à cinq parties de la fin des qualifications. La Celeste, d'ailleurs, a subi les foudres des partenaires de Neymar la nuit passée puisqu'Edinson Cavani et les siens ont lourdement chuté à domicile (1-4) face à la machine parfaitement huilée de Tite. Une nouvelle démonstration de force brésilienne, quatre mois après avoir écrasé l'Argentine (3-0) en novembre dernier, qui confirme le retour sur le devant de la scène de la nation la plus titrée lors de la compétition reine. Un coach à la hauteur d'une génération dorée Bien plus que le résultat, Tite a tenu à souligner la qualité de jeu de ses troupes face à un adversaire réputé très coriace. «Je ne fais pas les comptes. Je regarde surtout la performance d'aujourd'hui. Le facteur le plus important est que l'équipe a joué dans un match très compétitif. (...) Je veux parler de la grandeur du match de ce soir. Je retiens la victoire oui mais pas le score. Battre l'Uruguay est très difficile. Je sais de quoi je parle» , a indiqué le coach en conférence de presse. Il faut dire qu'avec la génération dorée dont il dispose, le tacticien, qui privilégie le beau jeu plutôt que la rigidité défensive caractérisée par Dunga, a de quoi faire. Avec un Neymar exceptionnel en sélection, Gabriel Jesus, Philippe Coutinho, Douglas Costa, Roberto Firmino, Willian, Giuliano, Casemiro, Fernandinho, Marcelo ou encore Marquinhos, le Brésil peut voir venir. A un peu plus d'un an du Mondial russe, la nation qui a fait vibrer des fans de football aux quatre coins de la planète semble déjà prête à retrouver les sommets. Que pensez-vous du Brésil version Tite ? Est-il, selon vous, déjà favori pour le Mondial 2018 ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





