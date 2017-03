Crystal Palace : l'incroyable revanche de Mamadou Sakho Youcef Touaitia - Actu Angleterre, Mise en ligne: le 24/03/2017 à 15h36 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Placardisé à Liverpool durant la première partie de saison, Mamadou Sakho revit du côté de Crystal Palace. Auteur de très bons débuts avec la formation londonienne, le défenseur central participe à la belle remontée des Eagles en Premier League. Mieux encore, le Français est en lice pour le titre de meilleur joueur du mois de mars ! Sakho a retrouvé les terrains et le sourire avec Crystal Palace. Revoilà Mamadou Sakho ! Disparu des radars suite à son affaire de dopage en avril dernier, le défenseur central a connu neuf mois terribles. Non-retenu en équipe de France pour l'Euro 2016 et banni de l'équipe première à Liverpool par Jürgen Klopp, le Français a profité du mercato hivernal pour se relancer du côté de Crystal Palace, où il est prêté jusqu'au terme de l'exercice. Un choix, qui s'il semble par défaut, s'avère finalement audacieux. Sakho a déjà tout changé à Palace Pourquoi ? Tout simplement car le joueur formé au Paris Saint-Germain a retrouvé ses sensations et le sourire ! Englués dans la zone rouge fin janvier, les Eagles, désormais 16es au classement avec 4 points d'avance sur Hull, 18e, respirent mieux depuis l'arrivée du solide roc. Et pour cause, la formation londonienne reste sur trois victoires consécutives en championnat. Trois succès au cours desquels Sakho a pris part. Preuve que l'arrivée du Tricolore a tout changé pour les partenaires de Yohan Cabaye, la défense est devenue imperméable. Sur les 270 minutes disputées par le joueur de 27 ans avec sa nouvelle équipe, celle-ci n'a concédé aucun but. Tout sauf un hasard. Signe que Sakho flambe depuis qu'il a posé pied au Selhurst Park, le Parisien est en lice pour le titre de meilleur joueur du mois de mars en championnat en compagnie d'Artur Boruc et Joshua King (Bournemouth), Romelu Lukaku (Everton), Georginio Wijnaldum (Liverpool) ainsi que Nathan Redmond (Southampton). Allardyce veut le garder Du côté de Crystal Palace, on se frotte les mains. A tel point que Sam Allardyce, qui n'en finit plus d'encenser son protégé, souhaite que ce dernier s'installe définitivement au club. «Mamadou a déjà travaillé très dur pour retrouver la forme. Il a un grand rôle à jouer dans la stabilisation de la défense. Si nous devions rester en Premier League, il faudrait entamer une grande négociation» , a récemment préconisé le technicien anglais. A priori, son aventure chez les Reds ne devrait pas se poursuivre la saison prochaine. Le club de la Mersey a d'ailleurs fixé le prix de son indésirable il y a quelques semaines : 23 millions d'euros. Une bouchée de pain pour Crystal Palace, qui pourrait faire le nécessaire pour le recruter une bonne fois pour toute. Reste à savoir si le joueur souhaite continuer sa carrière dans un club de seconde zone. En tout cas, Sakho peut se réjouir de ses performances et doit savourer comme il se doit cette sacrée revanche ! Que pensez-vous du retour sur le devant de la scène de Sakho ? Mérite-t-il un club plus huppé pour la saison prochaine ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





