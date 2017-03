Monaco : le Bayern prêt à une folie pour arracher Bernardo Silva ?

Notamment dans le viseur de Manchester United et du Real Madrid, l'ailier de l'AS Monaco, Bernardo Silva, plaît aussi au Bayern Munich. Le leader de Bundesliga serait disposé à mettre 80 millions d'euros sur la table pour arracher le Portugais à la concurrence !

Bernardo Silva affole les cadors européens.

«Notre budget est équilibré et on n'a pas besoin d'argent.» La semaine dernière, le vice-président de l'AS Monaco, Vadim Vasilyev, promettait un été plutôt calme dans le sens des départs sur le Rocher.

Pourtant, le dirigeant russe le sait, la magnifique saison de l'ASM a forcément attiré l'oeil de cadors européens et certaines offres s'annoncent difficiles à refuser dans quelques mois. Si le phénomène Kylian Mbappé concentre actuellement toutes les attentions, un autre Monégasque pourrait rapporter gros cet été : Bernardo Silva.

Le Bayern sous le charme

L'insaisissable feu follet portugais réalise une saison de choix avec notamment 6 buts et 7 passes décisives en 29 matchs de championnat. Jusqu'à présent, on semblait se diriger vers une bataille entre Manchester United et le Real Madrid pour l'ailier de 22 ans. Mais un autre invité de marque pourrait s'immiscer dans la course.

D'après la presse espagnole, le Lusitanien a tapé dans l'oeil du Bayern Munich à l'occasion des 8es de finale de la Ligue des Champions contre Manchester City (3-5, 3-1) et le cador allemand s'intéresserait à lui afin de préparer la succession d'Arjen Robben, moins flamboyant que par le passé. Visiblement, l'habituelle modération des Roten sur le marché des transferts ne devrait pas constituer un frein dans ce dossier. Selon le journal portugais A Bola, l'actuel leader de Bundesliga envisagerait en effet de mettre sur la table les 80 millions d'euros que demanderait l'ASM pour Silva !

50 M€ ou 80 M€ ?

Ces informations restent cependant à prendre avec des pincettes tant des chiffres contradictoires circulent dans ce dossier. Jeudi, le quotidien L'Equipe évaluait l'ancien joueur de Benfica, sous contrat jusqu'en 2020, à 50 M€. Un montant dérisoire par rapport à l'offre supposée de 80 M€ de MU qui aurait été repoussée par Monaco cet hiver… Une chose est sûre : l'actuel leader de Ligue 1 pourrait bien toucher le jackpot l'été prochain et l'intérêt du Bayern ne risque pas de faire baisser les enchères !

