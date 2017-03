Transfert : entre Tottenham et Sissoko, ça sent déjà la fin...

Recruté par Tottenham pour 35 millions d'euros l'été dernier, le milieu de terrain Moussa Sissoko ne parvient pas à s'imposer chez les Spurs. Peu utilisé par Mauricio Pochettino, le Français pourrait rapidement quitter le club londonien afin de retrouver du temps de jeu.

Sissoko est au plus mal avec Tottenham.

A peine commencée, l'histoire d'amour entre Tottenham et Moussa Sissoko (27 ans) pourrait déjà se terminer. Fort d'une fin d'Euro de haute volée, le Français a quitté Newcastle le dernier jour du mercato estival pour renforcer les rangs des Spurs. Sauf que les choses ne se passent pas du tout comme prévu pour le joueur passé par Toulouse, recruté pour 35 millions d'euros chez les Magpies.

Sissoko, le 7e homme au milieu

Et pour cause, ses relations avec Mauricio Pochettino se sont sérieusement dégradées au fil des semaines. Plus précisément depuis que le natif du Blanc-Mesnil s'est fait publiquement remonter les bretelles en novembre dernier suite à une défaite à Chelsea (1-2) en Premier League. Déçu, Sissoko ne cache pas son amertume et attend la fin de la saison pour se décider. «Ça fait partie d'une carrière. Je finis la saison et on verra après» , confierait le Tricolore en privé, rapporte L'Equipe.

Il faut dire que l'ex-Magpie a de quoi être très déçu. S'il ne dispose pas forcément des qualités nécessaires pour espérer un poste de titulaire dans le dispositif de Pochettino, son rôle de 7e homme dans l'entrejeu reste difficile à encaisser. En effet, avec 1029 minutes disputées toutes compétitions confondues cette saison, Sissoko se retrouve très loin derrière Christian Eriksen, Dele Alli, Eric Dier, Victor Wanyama, Moussa Dembélé et même le prometteur Harry Winks.

Un départ inévitable ?

A priori, le technicien argentin, qui réalise de l'excellent travail du côté de White Hart Lane, ne devrait pas quitter son poste. Du coup, un départ semble nécessaire pour Sissoko, qui n'a pas été retenu en équipe de France par Didier Deschamps pour les rencontres face au Luxembourg (25 mars) et l'Espagne (28 mars). Afin de discuter de son avenir, les représentants du joueur doivent d'ailleurs rencontrer les dirigeants londoniens lors d'une réunion qui doit se tenir d'ici une quinzaine de jours.

En attendant, le milieu polyvalent ne manque pas de prétendants puisque Crystal Palace et l'Inter Milan se montreraient attentifs à sa situation. Selon les informations de Sport Mediaset, la formation lombarde aurait d'ailleurs une longueur d'avance sur son homologue britannique dans ce dossier qui ne devrait pas manquer d'agiter le prochain marché des transferts.

