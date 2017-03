Atletico : des envies de départ grandissantes, la bénédiction de Simeone... et si Griezmann surprenait son monde ?

En martelant qu'il ne s'imagine pas quitter l'Atletico Madrid, Antoine Griezmann cache peut-être bien son jeu. D'après L'Equipe, l'attaquant français envisage de plus en plus sérieusement un départ et son entraîneur Diego Simeone se montre plutôt compréhensif…

Et si Antoine Griezmann quittait finalement l'Atletico ?

«Je suis bien en Espagne, il y a du soleil. J'ai besoin de ça pour être heureux dans ma vie privée. Et donc sur le terrain. Les deux sont liés. (…) Je ne me vois pas au Barça ou au Real. Ni même ailleurs...» Lundi encore, l'attaquant Antoine Griezmann (26 ans) rappelait qu'il voit son futur à l'Atletico Madrid.

Pourtant, malgré ce discours bien ficelé et martelé à plusieurs reprises au cours des dernières semaines, l'avenir de l'international français serait moins certain. En réalité, d'après le quotidien L'Equipe, la tentation de rejoindre un club plus huppé commence à poindre et le clan du Colchonero envisagerait de plus en plus un transfert l'été prochain. Une décision à ce sujet devrait être prise d'ici la fin de la saison.

D. Simeone, sur l'avenir de Griezmann – «il n'y a aucune sécurité»

Malgré des résultats un peu moins emballants cette année, tous les signaux semblaient pourtant au vert pour voir le natif de Mâcon évoluer dans le nouveau stade des Colchoneros, le Wanda Metropolitano, la saison prochaine. En effet, mercredi, l'entraîneur madrilène Diego Simeone a annoncé qu'il allait rester. On pouvait penser que cette décision allait inciter Griezmann, proche de son coach, à poursuivre l'aventure un an de plus, comme cela avait été le cas l'an passé. Mais, sur ce point, le ton a changé au cours des derniers jours.

«Nous ne sommes pas liés à ce point-là. A un moment, il aura besoin de partir. Ou moi ! (…) Nous ne sommes pas inséparables», a prévenu le Tricolore lundi. Et contre toute attente, El Cholo a confirmé la tendance, affirmant qu'il ne comptait pas retenir son buteur si celui-ci exprime le désir d'aller voir ailleurs. «Il n'y a aucune sécurité», a admis le technicien argentin dans les colonnes du quotidien AS. «Tous les grands joueurs veulent gagner la Ligue des Champions et Griezmann est un grand joueur. Jamais je ne pourrai l'obliger à rester. Je ne l'ai pas fait avec Diego Costa ni avec Falcao. A tous les joueurs qui se sont donnés corps et âme, je les accompagnerai dans leurs décisions.»

Manchester United favori, mais…

Bien sûr, Simeone n'est pas sans savoir que sa star, sous contrat jusqu'en 2021, dispose d'une clause libératoire de 100 millions d'euros. Un montant rédhibitoire pour nombre de clubs, mais pas pour Manchester United, qui se dégage aujourd'hui comme le favori pour accueillir le Madrilène en cas de départ. Les Red Devils lui permettraient notamment de retrouver son ami Paul Pogba. En début d'année, un accord tacite entre les deux parties était même évoqué. Et comme le Lyonnais Alexandre Lacazette, possible successeur de son compatriote, se rapproche de plus en plus des Rojiblancos…

Mais inutile d'aller trop vite en besogne. Entre la participation pas encore assurée de MU à la prochaine Ligue des Champions, condition fixée comme indispensable par le joueur, et l'interdiction de recrutement qui continue pour l'instant de frapper l'Atletico jusqu'en janvier 2018, l'avenir de Griezmann dépend encore de plusieurs inconnues… Puis pour l'instant, il n'y a aucune raison de ne plus croire en la fidélité du Français envers les Colchoneros.

