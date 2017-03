Liverpool : Origi ne cache pas son mal-être

Présent dans la dernière liste du sélectionneur belge Roberto Martinez, Divock Origi est pourtant en difficulté à Liverpool. Face à la rude concurrence, l'ancien Lillois doit se contenter de simples apparitions en fin de match. Un statut de remplaçant difficile à accepter pour le jeune attaquant.

Divock Origi vit mal sa situation à Liverpool.

Mais que devient Divock Origi (21 ans), cette ancienne pépite de Lille qui avait notamment brillé avec la Belgique lors du Mondial 2014 ? Ce sont d'ailleurs ses prestations au Brésil qui avaient incité Liverpool à miser près de 13 millions d'euros sur son transfert après cette compétition. Jusque-là, tout allait bien pour l'ancien Dogue.

7 titularisations en championnat...

Mais les choses se compliquent depuis quelques mois. Après une première saison plutôt encourageante avec le manager Jürgen Klopp, qui profitait de la Ligue Europa pour lui offrir du temps de jeu, Origi passe beaucoup moins de temps sur les terrains cette saison (25 apparitions, 7 titularisations en Premier League). Loin derrière les titulaires, le Belge n'est utilisé que lors des fins de match pour suppléer les cadres.

Une situation difficile à encaisser pour Origi, lequel espère suivre les traces de son compatriote d'Everton Romelu Lukaku (23 ans). «Je sais ce dont je suis capable. Je joue dans un grand club comme Liverpool. C'est vrai que Romelu est performant. Il travaille très dur et il se concentre sur les bonnes choses. Je veux la même évolution que lui et je travaille pour ça. Je crois en moi et j'y arriverai» , a confié l'attaquant des Reds.

«C'est déprimant»

«Mais s'asseoir sur le banc, parfois c'est déprimant, a reconnu le natif d'Ostende. Tout ce que je peux faire, c'est travailler dur. C'est toujours l'objectif à Liverpool. Je peux jouer à différents postes, ce n'est pas un problème pour moi. Mais je me vois toujours comme un attaquant.» En pointe ou sur les ailes, le souci est le même pour Origi, barré par le trio offensif composé de Sadio Mané (24 ans), Roberto Firmino (25 ans) et Philippe Coutinho (24 ans). Et pour ne rien arranger, Klopp a prévu de réaliser un gros mercato cet été…

