Transfert : la Juve le propose à Lyon, l'OM aimerait le récupérer... Lemina bientôt de retour en Ligue 1 ?

Pour remplacer William Vainqueur, qui n'entre pas vraiment dans les critères du Champions Project, l'Olympique de Marseille songerait à récupérer Mario Lemina, qui ne s'est pas imposé à Turin. Mais la Juventus a plutôt pour idée d'envoyer l'ancien Lorientais à Lyon dans le cadre du transfert de Corentin Tolisso.

Mario Lemina reviendra-t-il en France après deux ans en Italie ?

Comme nous vous l'indiquions hier mardi, l'Olympique de Marseille n'a pas encore pris de décision concernant l'avenir de William Vainqueur (28 ans), prêté cette saison par la Roma. Malgré des performances qui font l'unanimité chez les supporters, le milieu de terrain défensif, que les Giallorossi sont prêts à céder définitivement contre un chèque de 3 millions d'euros, ne semble pas s'inscrire dans le fameux Champions Project.

Pour remplacer l'ancien Nantais, les dirigeants olympiens ont déjà plusieurs noms en tête. Et notamment celui de Mario Lemina (23 ans). Transféré de l'OM à la Juventus Turin au cours de l'été 2015 pour 9,5 millions d'euros, l'ancien Lorientais n'est pas parvenu à s'imposer en Serie A et la Vieille Dame ne compte plus sur lui visiblement.

La Juve propose 30 M€ plus Lemina à l'OL pour Tolisso

A en croire le Corriere dello Sport, le club phocéen songerait à récupérer son ancien joueur pour renforcer son entrejeu. Problème pour l'OM, les Bianconeri avaient plutôt en tête d'envoyer Lemina du côté de... Lyon. Sauf revirement de situation, la Juve fera signer cet été Corentin Tolisso.

Mais le leader du championnat italien ne compte pas proposer plus de 30 millions d'euros à l'OL. Et pour convaincre Jean-Michel Aulas de céder celui que Didier Deschamps vient de convoquer en équipe de France, la Vieille Dame souhaiterait, en plus des 30 millions, envoyer Lemina dans le Rhône. Reste à savoir si les Gones seront intéressés.

A Lyon ou à Marseille, le milieu de terrain pourrait donc bien revenir en Ligue 1 cet été, deux ans après l'avoir quittée.

