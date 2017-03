OM : Thauvin va rester, discussions avec Swansea pour Gomis, Vainqueur toujours dans le doute

Difficile de savoir parmi les joueurs prêtés quels sont ceux qui seront encore à l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Une chose est sûre : Florian Thauvin sera toujours là. Ce devrait également être le cas de Bafetimbi Gomis. En revanche, William Vainqueur reste dans le doute.

William Vainqueur sera-t-il toujours Marseillais la saison prochaine ?

«C'était un prêt avec option d'achat quasi automatique. Au bout de 3 matchs en tant que titulaire, j'appartenais à l'OM donc c'était presque un transfert. Pas de doute, je serai à l'OM la saison prochaine.» Les supporters marseillais peuvent être rassurés. Sur RMC lundi soir, Florian Thauvin (24 ans), prêté par Newcastle, a fait savoir qu'il serait toujours Marseillais la saison prochaine.

Bafetimbi Gomis (31 ans) a de bonnes chances de l'imiter. Même s'il souhaite recruter une pointure internationale au poste d'avant-centre, l'Olympique de Marseille souhaite conserver son attaquant et capitaine, prêté par Swansea. Des discussions sont actuellement menées avec la formation de Premier League afin de transférer définitivement l'ancien Lyonnais.

Le salaire de Gomis pose problème

«Gomis fait une saison exceptionnelle. On va voir très vite ce qu'il peut se passer pour lui dans les mois qui viennent» , indiquait ainsi dimanche dernier le président Jacques-Henri Eyraud au sujet de son buteur. Si Swansea ne se montrera pas trop gourmand pour céder un joueur qui n'aura plus qu'une année de contrat - on parle d'un transfert aux alentours de 5 millions d'euros - le salaire de Gomis est en revanche un problème. L'OM prend cette saison en charge 60% de son salaire, estimé à 5 millions d'euros annuels. L'attaquant marseillais devra probablement accepter de diminuer ses émoluments pour poursuivre l'aventure sur la Canebière.

En revanche, le mystère reste entier en ce qui concerne William Vainqueur (28 ans). Prêté par la Roma, le milieu de terrain réalise une très bonne saison dans l'entrejeu et a su se mettre dans la poche les supporters marseillais, qui espèrent le voir rester. Du côté des dirigeants olympiens, on semble toujours hésiter en revanche, comme si l'ancien Nantais ne constituait pas vraiment une priorité.

3 millions d'euros réclamés pour Vainqueur

«William est un joueur très apprécié du public marseillais. Il donne beaucoup sur le terrain, on verra ce qu'il se passera avec lui, sa situation contractuelle est particulière. On n'a pas entamé les discussions avec lui, on le fera et on verra où elles mèneront, a ainsi indiqué Eyraud sur France Bleu Provence lundi. Il a montré qu'il était attaché au projet, qu'il y croit, c'est positif. On en discute avec Rudi (Garcia) et Andoni (Zubizarreta).»

D'après La Provence, la Roma serait disposée à libérer Vainqueur de sa dernière année de contrat contre un chèque de 3 millions d'euros. A la lecture des déclarations du président olympien, on a l'impression que le milieu de terrain restera à l'OM si les Giallorossi acceptent de résilier le contrat du Français, un joueur sur lequel ils ne comptent plus.

Que pensez-vous du cas Vainqueur ? L'OM doit-il chercher à le conserver la saison prochaine ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.