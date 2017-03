L'équipe type de L1 - 30e journée

Auteur d'un doublé à Caen, le Monégasque Kylian Mbappé est élu joueur de la journée. Les Bordelais Sabaly, Contento et Rolan, le Parisien Pastore et le Marseillais Pelé se sont aussi distingués à l'occasion de cette 30e journée de Ligue 1 et figurent au sein de l'équipe type de Maxifoot.

Kylian Mbappé est impliqué sur les trois but de Monaco à Caen.

Après chaque journée de championnat, Maxifoot compose son équipe type. Le meilleur "onze" et sept remplaçants sont choisis selon leurs performances. Les titulaires récoltent trois points, les remplaçants reçoivent un point.

Remplaçants :

12. Vincent Enyeama (Lille)

13. Nicolas Pallois (Bordeaux)

14. Kelvin Amian Adou (Toulouse)

15. Jérémy Toulalan (Bordeaux)

16. Valentin Vada (Bordeaux)

17. Jonathan Bamba (Angers)

18. Abdul Majeed Waris (Lorient)

En détails :

Le joueur de la journée : Kylian Mbappé (Monaco)

Phénoménal, tout simplement ! Appelé chez les Bleus jeudi, l'attaquant a mis 13 minutes pour débloquer la partie sur une action magnifiquement menée. Toujours disponible, le jeune attaquant a multiplié les appels, les courses et les combinaisons. Il aurait dû obtenir un penalty pour une faute de Karamoh, qu'il est finalement allé chercher après la pause suite à une faute de Da Silva. Finalement, il parvient à mettre un autre but, de la tête cette fois-ci. Ses accélérations fulgurantes ont complètement plombé les défenseurs caennais qui ont vécu un enfer face à lui. Il sort même sous les acclamations du public normand.

Yohann Pelé (Marseille)

Le gardien marseillais a été décisif dans cette rencontre. Tout d'abord sur une belle claquette pour repousser un ballon dévié par Fanni sous sa barre, puis sur une parade énorme en fin de match pour empêcher Eder d'ouvrir le score. L'OM peut lui dire merci.

Youssouf Sabaly (Bordeaux)

Le joueur prêté par le Paris Saint-Germain prouve semaine après semaine qu'il fait partie des meilleurs joueurs à son poste dans le championnat de France. Une nouvelle fois décisif avec un caviar offert à Rolan sur le quatrième but de son équipe, le Bordelais n'en finit plus d'impressionner.

Adama Soumaoro (Lille)

Solide, le défenseur lillois s'est imposé dans tous ses duels et il gêne parfaitement Thauvin sur une grosse opportunité en première période. Il a également été très bon en couverture pour maîtriser les passes dans la profondeur de ses adversaires.

Jemerson (Monaco)

Au fil des semaines, le Brésilien s'impose comme un futur très bon défenseur. En atteste sa magnifique transversale pour Mbappé sur l'action de l'ouverture du score. Par la suite, rien à signaler tant ses adversaires ont été à côté de la plaque.

Diego Contento (Bordeaux)

Comme Sabaly, l'Allemand y est également allé de son caviar, lui aussi pour Rolan. D'une longue ouverture millimétrée, le joueur formé au Bayern Munich a parfaitement lancé l'Uruguayen pour sortir les siens d'une sacrée galère face à Montpellier avant de dérouler. Une rencontre qui lui donnera confiance pour la suite de la saison.

Joao Moutinho (Monaco)

Le Portugais a été également à son avantage malgré son temps de jeu limité cette saison. Précieux à la récupération, il a été excellent dans le pressing et intéressant dans ses relances. Il termine en beauté avec une passe décisive pour Mbappé sur le troisième but. Une très belle partie de sa part.

Fabinho (Monaco)

Les semaines se suivent et se ressemblent pour le Brésilien, plus que jamais performant au milieu du terrain. De nombreux ballons récupérés, un placement très intelligent entre les lignes, un pressing continu et un penalty parfaitement transformé, le Sud-Américain a livré une copie de qualité. Il aurait même pu inscrire un doublé en fin de partie mais son plat du pied droit n'a pas été assez précis.

Thomas Mangani (Angers)

Une fois de plus, l'ancien joueur de l'AS Monaco a été précieux pour le SCO. Fin technicien, il délivre une passe décisive absolument géniale pour l'ouverture du score de Jonathan Bamba avant que l'ailier ne lui rende la pareille dans la foulée pour doubler la mise. Sa patte gauche a une fois de plus fait d'énormes ravages !

Javier Pastore (Paris)

Titulaire, l'Argentin a été un des seuls Parisiens à tenter d'apporter du danger durant le début de match très compliqué de son équipe. Puis comme un grand, El Flaco a décidé de prendre les choses en main. Comment ? En offrant deux caviars coup sur coup à Rabiot et Draxler ! Deux coups de génie qui valent leur pesant d'or au final. Moins bien après la pause, il a fait le nécessaire pour émerveiller le Parc des Princes.

Diego Rolan (Bordeaux)

Déjà buteur à Monaco, l'Uruguayen a remis ça contre Montpellier et plutôt deux fois qu'une ! Alors que son équipe était largement dominée, le Sud-Américain a réalisé un geste de grande classe en lobant Pionnier d'un sombrero avant de le tromper facilement pour ouvrir la marque. Le premier but du festival aquitain, durant lequel il a ajouté une seconde banderille.

Classement : Fabinho rejoint Thiago Silva sur le podium !

1. Glik (Monaco) : 29 points

2. Lacazette (Lyon) : 25 points

3. Fabinho (Monaco) - Silva (Paris-SG) : 24 points

5. Silva (Monaco) : 23 points

6. Sidibé (Monaco) - Sanson (Montpellier 11 pts, puis Marseille) - Cyprien (Nice) : 17 points

9. Enyeama (Lille) - Falcao (Monaco) - Ricardo Pereira (Nice) : 16 points

12. Sabaly (Bordeaux) : 15 points

13. Fernando Marçal (Guingamp) - Thauvin (Marseille) - Mendy , Lemar , Mbappe (Monaco) - Cavani (Paris-SG) : 14 points

19. Boudebouz (Montpellier) - Verratti , Kurzawa (Paris-SG) : 13 points

22. Reynet (Dijon) - Dante (Nice) - Ruffier (St-Etienne) : 12 points

25. Diony (Dijon) - Gonalons (Lyon) - Touré (Monaco) : 11 points

28. Toko Ekambi , Thomas (Angers) - Seri , Balotelli (Nice) - Malcuit (St-Etienne) : 10 points

33. Lewczuk , Kamano (Bordeaux) - Basa (Lille) - Tolisso , Valbuena (Lyon) - Gomis , Rolando (Marseille) - Bakayoko (Monaco) - Belhanda (Nice) - Di María , Aurier (Paris-SG) - Jullien (Toulouse) : 9 points

45. Briand (Guingamp) - Fekir (Lyon) - Perrin (St-Etienne) : 8 points

48. Leca , Saint-Maximin (Bastia) - Johnsson (Guingamp) - Payet (Marseille) - Jemerson (Monaco) - Trapp , Rabiot , Meunier (Paris-SG) - Lafont (Toulouse) : 7 points

57. Crivelli (Bastia) - Malcom , Contento (Bordeaux) - Féret (Caen) - Lopes (Lille) - Darder , Depay (Lyon) - Sakai , Pelé , Cabella (Marseille) - Germain , Moutinho (Monaco) - Ninga (Montpellier) - Pedretti (Nancy) - Souquet , Baysse (Nice) - Maxwell , Lucas , Marquinhos (Paris-SG) - Gourcuff (Rennes) - Toivonen , Braithwaite , Trejo (Toulouse) : 6 points

80. Rodelin , Santini (Caen) - Salibur (Guingamp) - Moukandjo (Lorient) - Lopes , Rafael (Lyon) - Erdinç (Metz) - Pléa , Dalbert Henrique (Nice) - Ntep , Gnagnon (Rennes) - Pogba (St-Etienne) : 5 points

92. Michel , Mangani , Traoré (Angers) - Pallois , Carrasso , Laborde (Bordeaux) - Tavares , Abeid (Dijon) - Ghezzal , Yanga-Mbiwa (Lyon) - Anguissa , Lopez (Marseille) - Lasne , Roussillon (Montpellier) - Riou , Dupé , Rongier (Nantes) - Sarr , Cardinale (Nice) - Matuidi , Pastore (Paris-SG) - Grosicki (Rennes) - Monnet-Paquet (St-Etienne) : 4 points

115. Cissokho , Diedhiou , Ndoye (Angers) - Coulibaly , Bengtsson (Bastia) - Rolan , Sertic (Bordeaux) - Vercoutre , Guilbert , Yahia (Caen) - Bernard , Lees Melou , Marié (Dijon) - Benezet , Deaux , Sorbon , Coco (Guingamp) - Sliti , Soumaoro , Benzia , Sankhare , Corchia (Lille) - Waris , Koffi , Le Goff , Lecomte , Cafú (Lorient) - Diakhaby , Jallet , Mammana , Ferri (Lyon) - Vainqueur (Marseille) - Diabaté , Falette , Jouffre , Vion (Metz) - Boschilia , Carrillo , Dirar (Monaco) - Pionnier , Hilton , Mounié (Montpellier) - Cuffaut , N'Dy Assembé , Diarra , Badila (Nancy) - Thomasson , Nakoulma , Lima , Sala (Nantes) - Eysseric (Nice) - Kimpembe (Paris-SG) - Costil , Baal , André (Rennes) - Hamouma , Moulin , Beric , Lacroix , Veretout (St-Etienne) - Diop (Toulouse) : 3 points

176. Bamba (Angers) - Toulalan , Vada (Bordeaux) - Karamoh (Caen) - Chafik (Dijon) - Fanni (Marseille) - Draxler (Paris-SG) - Delort (Toulouse) : 2 points

184. Tait (Angers) - Diallo , Danic (Bastia) - Ounas , Ménez , Prior (Bordeaux) - Sammaritano , Lotiès (Dijon) - Diallo (Guingamp) - Cabot (Lorient) - Tousart (Lyon) - Hubocan , N'Jie (Marseille) - Bisevac , Didillon , Milán , Sarr (Metz) - Skhiri , Mbenza (Montpellier) - Chernik , Ait Bennasser , Dalé , Dia (Nancy) - Thomsen , Gillet , Bammou (Nantes) - Le Bihan (Nice) - Krychowiak (Paris-SG) - Danzé , Sio , Saïd (Rennes) - Pierre-Gabriel (St-Etienne) - Adou , Durmaz , Jean (Toulouse) : 1 points

Classement par club : Monaco ne devrait pas être ratrappé...

1. Monaco - 199 points

2. Paris-SG - 135 points

3. Nice - 108 points

4. Lyon - 105 points

5. Marseille - 78 points

6. Bordeaux - 70 points

7. St-Etienne - 55 points

8. Montpellier - 49 points

9. Guingamp - 47 points

10. Lille - 46 points

11. Angers, Dijon - 44 points

13. Toulouse - 42 points

14. Rennes - 32 points

15. Bastia - 28 points

16. Nantes, Caen - 27 points

18. Nancy - 22 points

19. Metz, Lorient - 21 points

C'était l'équipe type de la 30e journée de Ligue 1. Rendez-vous le dimanche 2 avril pour découvrir les meilleurs joueurs de la 31e journée !