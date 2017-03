Arsenal : battus à West Bromwich, les Gunners et Wenger s'éloignent encore un peu plus de la C1

Battu sur la pelouse de West Bromwich Albion (1-3) ce samedi lors de la 29e journée, Arsenal a subi un quatrième revers en cinq rencontres de Premier League. Incapables de remonter la pente depuis près d'un mois, les Gunners ont perdu très gros dans la course pour les places qualificatives à la Ligue des Champions.

Les Gunners ont coulé face à la hargne de Dawson, double buteur.

La saison 2016-2017 va probablement marquer un tournant dans l'histoire récente d'Arsenal. Pour la première fois depuis l'exercice 1995-1996, le club londonien pourrait terminer en dehors du Big Four et ainsi manquer la prochaine Ligue des Champions.

En effet, les Gunners ont chuté sur la pelouse de West Bromwich Albion (1-3) ce samedi lors de la 29e journée. Une défaite terrible pour le moral des joueurs d'Arsenal.

Arsenal à la rue

Les choses ont mal commencé pour les joueurs de la capitale anglaise à The Hawthorns puisque Craig Dawson, sur corner, crucifiait Petr Cech d'un coup de tête à bout portant (1-0, 12e). Une joie de courte durée pour les Baggies qui voyaient leur adversaire du jour revenir dans la partie grâce à l'inévitable Alexis Sanchez, qui profitait d'un bon service de Granit Xhaka pour égaliser (1-1, 15e).

Equilibrée, la partie basculait suite à la blessure de Cech, remplacé à la la 40e minute par David Ospina. Car dès lors, les Gunners ne parvenaient plus à contenir les vagues locales. Hal Robson-Kanu, tout juste entré en jeu, profitait de la fébrilité du portier colombien pour le tromper (2-1, 56e) alors que Dawson, sur un nouveau coup de casque, creusait lui définitivement l'écart (3-1, 75e).

Wenger, ça sent le roussi

Une quatrième défaite en cinq matchs de championnat pour les partenaires d'Olivier Giroud, probablement la plus dure à encaisser après l'humiliation subie en Ligue des Champions face au Bayern Munich (1-5, 1-5). Car au classement, Arsenal pointe toujours à la 5e place à six unités de Manchester City, 3e, et à 5 points de Liverpool, 4e, qui compte néanmoins un match en plus.

Au regard des dynamiques actuelles, une qualification pour la prochaine C1 semble compromise car les concurrents aux premières places ne faiblissent pas. Ainsi, pour la première fois depuis son arrivée au club en 1996, Arsène Wenger, chahuté ces dernières semaines et qui divise toujours les fans londoniens, en attestent les banderoles qui ont survolé le stade durant le match, pourrait ne pas mener les siens vers la plus prestigieuse des compétitions européennes. Alors qu'il dispose d'une offre de ses dirigeants pour renouveler son contrat, l'Alsacien se trouve dans une position de plus en plus intenable...

Les deux banderoles destinées à Wenger

Un message qui circule depuis de nombreuses semaines

