Un OM sans génie mais solide - Débrief et NOTES des joueurs (Lille 0-0 OM)

L'Olympique de Marseille ne méritait pas vraiment plus qu'un point sur la pelouse de Lille (0-0) ce vendredi à l'occasion de la 30e journée de Ligue 1. Malgré quelques occasions, l'OM a affiché un visage très prudent et peut remercier son gardien Yohann Pelé, décisif en fin de match.

L'OM et Sanson n'ont pas trouvé la faille contre Lille

Alors que Rudi Garcia annonçait ne pas viser la 4e place de Lyon au classement, on va finir par le croire finalement. En déplacement à Lille, l'Olympique de Marseille a affiché un visage très prudent et souhaitait visiblement prendre un point et se rassurer défensivement ce vendredi soir, dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1. C'est chose faite avec un match nul (0-0) assez décevant.

Un premier acte tactique et fermé

Le gros pressing imposé par les Lillois dès l'entame de la rencontre perturbait beaucoup des Marseillais incapables de poser le jeu. Dominateurs, les Dogues se procuraient la première grosse occasion par De Préville dont le tir passait tout près du montant de Pelé. Si l'OM restait sérieux défensivement, les hommes de Rudi Garcia, agacé sur le bord du terrain, perdaient trop rapidement le ballon en abusant d'un jeu long et direct.

Il fallait attendre un peu plus d'une demi-heure pour voir le premier tir cadré du match sur une tentative de Cabella bien captée par Enyeama. Si le LOSC restait globalement dans la moitié de terrain marseillaise, les joueurs de Franck Passi avaient un peu trop de déchet dans leur jeu pour réellement inquiéter une défense marseillaise rigoureuse.

Des opportunités mais pas de but...

Au retour des vestiaires, les spectateurs du stade Pierre-Mauroy avaient un peu plus d'occasions à se mettre sous la dent avec notamment deux tentatives de Thauvin et Cabella qui obligeaient Enyeama à s'employer. Lille continuait de dominer et il fallait des interventions précieuses de Sanson et Fanni pour empêcher Benzia et Eder de marquer au cours de ce second acte. Et quand Eder prenait le dessus sur les défenseurs, c'est Pelé qui sortait une parade exceptionnelle !

Finalement, le score ne bougeait pas malgré la pression marseillaise en fin de match avec un arrêt d'Enyeama sur un tir de Njie. Si les deux équipes semblaient plutôt satisfaites, ce résultat n'arrange personne puisque Lille, 14e, manque l'occasion de grimper au classement, tandis que l'OM, 5e, reste sous la menace de Bordeaux et Saint-Etienne.

La note du match : 4/10

Malgré une belle ambiance au stade Pierre-Mauroy, le spectacle sur le terrain n'a pas été très emballant. On a assisté à un match plutôt fermé, avec beaucoup de déchet technique de la part des deux équipes qui nous ont rarement régalé offensivement. Globalement, les Lillois ont tout de même montré plus d'envie, sans toutefois parvenir à trouver la faille.

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Yohann Pelé (7,5/10)

Le gardien marseillais a été décisif dans cette rencontre. Tout d'abord sur une belle claquette pour repousser un ballon dévié par Fanni sous sa barre, puis sur une parade énorme en fin de match pour empêcher Eder d'ouvrir le score. L'OM peut lui dire merci.

LILLE :

Vincent Enyeama (7) : le gardien lillois a aussi été performant devant sa ligne. Il se détend bien sur le tir de Thauvin puis une tentive de Cabella. Vigilant sur le tir de Njie en fin de match.

Sebastien Corchia (5,5) : encore une belle débauche d'énergie pour le latéral droit lillois, peu inquiété ce soir. Offensivement, on l'a connu plus présent et il a eu du déchet avec 17 ballons perdus et 68% de passes réussies.

Franck Béria (6) : un match sérieux de la part du capitaine lillois, même s'il a par moment eu un peu de mal face à Thauvin.

Adama Soumaoro (7) : solide, le défenseur lillois s'est imposé dans tous ses duels et il gêne parfaitement Thauvin sur une grosse opportunité en première période. Il a également été très bon en couverture pour maîtriser les passes dans la profondeur de ses adversaires.

J. Alonso (6) : le Paraguayen a été sérieux dans son placement et rigoureux dans ses interventions. Précieux dans le domaine aérien pour repousser les centres marseillais.

Ibrahim Amadou (6) : il a réalisé le travail de l'ombre en compensant les montées de Xeka et en grattant de nombreux ballons. Précieux.

Xeka (5) : le Portugais a brillé par intermittence. Capable de passes inspirées, il a parfois disparu et n'a fnalement touché que 38 ballons. C'est peu pour un milieu de terrain.

Rony Lopes (5,5) : le milieu portugais a su faire des différences sur ses dribbles, mais il n'a pas réussi à se montrer décisif dans ses transmissions ou ses tentatives, malgré une belle occasion en début de seconde période bloquée par Pelé. Généreux mais capable de mieux. Remplacé à la 63e par Anwar El Ghazi (non noté).

Nicolas De Préville (6) : l'attaquant lillois le plus dangereux avec les deux plus belles occasions du LOSC au cours de la première période. Il n'a pas ménagé sa peine et il a eu un peu plus de mal en seconde période. Remplacé à la 85e par Yves Bissouma (non noté).

Éder (4) : assez transparent en première période, il aurait pu être le héros de la soirée pour le LOSC mais il voit sa tentative détournée magnifiquement par Pelé.

Yassine Benzia (5) : l'ancien Lyonnais n'a pas ménagé ses efforts dans le pressing mais il l'a peut-être payé offensivement avec trop de mauvais choix et un manque de justesse dans ses passes. Remplacé à la 77e par Ricardo Kishna (non noté).

MARSEILLE :

Yohann Pelé (7,5) : lire le commentaire ci-dessus.

Hiroki Sakai (5) : le Japonais n'a pas eu beaucoup l'occasion de se montrer offensivement. Cantonné à ses tâches défensives, il l'a plutôt bien fait avec des bons retours dans les pieds lillois.

Rod Fanni (5,5) : auteur de plusieurs bonnes interventions, il a parfois été mis en difficulté par De Préville, comme sur la première occasion du Lillois qui passe près du montant et le tir qu'il est proche de dévier dans son propre but. Un beau tacle devant Eder en seconde période.

Rolando (6,5) : le défenseur portugais a réalisé plusieurs interventions autoritaires et il a régné dans les airs pour repousser les centres lillois. Très solide.

Henri Bedimo (6) : à l'image de Sakai, il a rarement dépassé la ligne médiane. Pas toujours très précis dans la relance mais rigoureux défensivement pour fermer son couloir.

Grégory Sertic (5) : placé en sentinelle, il a réalisé quelques bonnes interventions pour enrayer les offensives lilloises mais il n'a pas réellement fait oublier Vainqueur ce soir. Forcé de jouer très bas pour aider ses défenseurs dans la relance, il a souvent dû laisser ses coéquipiers du milieu se débrouiller.

Morgan Sanson (4,5) : touché en début de rencontre mais finalement resté sur la pelouse, l'ancien Montpelliérain a été plutôt décevant dans le jeu offensif avec un placement assez haut sur le terrain qui ne semblait pas lui convenir. Mais il a été décisif défensivement avec un retour devant Benzia. Remplacé à la 82e par Doria (non noté).

Maxime Lopez (4) : gêné par le pressing lillois, le jeune milieu marseillais a eu du mal à s'exprimer ce soir. Son équipe balançant de longs ballons, il a finalement eu peu d'influence dans la construction du jeu et il a été bougé physiquement dans les duels. Remplacé à la 57e par Franck Anguissa (non noté), qui a apporté plus d'impact dans l'entrejeu.

Florian Thauvin (5,5) : celui qui a été convoqué pour la première fois en équipe de France cette semaine n'a pas été oublié par le public lillois, qui lui en veut toujours pour son départ en 2013 sans avoir joué le moindre match. Mais les sifflets sur chaque prise de balle ne l'ont pas empêché de réaliser quelques débordements intéressants sur le côté droit où il s'est bien démené.

Dimitri Payet (4) : le Réunionnais était aligné très bas ce soir. Chargé de gérer les montées de Corchia dans son couloir, il n'a pas eu beaucoup l'occasion de s'exprimer offensivement et son influence dans le jeu a été quasi inexistante. Il a réalisé des bons gestes défensifs mais ce n'est pas vraiment dans ce rôle qu'on le préfère...

Rémy Cabella (4,5) : il n'a pas eu la tâche facile seul en pointe pendant que son équipe évoluait très bas. Il n'a pas ménagé ses efforts pour tenter de remporter ses duels avec les défenseurs lillois sur les longs ballons envoyés par ses partenaires et dans le pressing pour gêner la relance. Une belle occasion sur une frappe dans la surface. Remplacé à la 60e par Clinton Njie (non noté), qui s'offre une occasion en fin de match.

LILLE 0-0 MARSEILLE (mi-tps: 0-0) - FRANCE - Ligue 1 / 30e journée

Stade : Stade Pierre-Mauroy - Arbitre : M. Lesage



Buts :

Avertissements : Xeka (49e) , pour LILLE - H. Bedimo (26e) , M. Sanson (68e) , D. Payet (87e) , H. Sakai (90+1e) , pour MARSEILLE



LILLE : V. Enyeama - S. Corchia , A. Soumaoro , J. Alonso , F. Béria - Xeka , I. Amadou - N. de Préville (Y. Bissouma, 86e) , Y. Benzia (R. Kishna, 78e) , Rony Lopes (A. El Ghazi, 63e) - Éder



MARSEILLE : Y. Pelé - H. Sakai , R. Fanni , Rolando , H. Bedimo - M. Lopez (A. Zambo Anguissa, 57e) , G. Sertic , M. Sanson (Doria, 82e) - F. Thauvin , R. Cabella (C. N'Jie, 60e) , D. Payet



